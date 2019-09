Pierwsza na świecie aplikacja z Przepisami gry w piłkę nożną ma polskie korzenie

Aplikacja mobilna zawiera aktualne i kompletne Przepisy Gry w piłkę nożną 2019/20, a także m.in. praktyczne wskazówki dla sędziów czy protokół VAR (ang. Video Assistant Referees, system powtórek wideo).

Autorem Przepisów jest Międzynarodowa Rada Piłkarska (The IFAB), która powstała w 1886 roku. Do dziś jako jedyna organizacja na świecie ustala Przepisy Gry, które obowiązują we wszystkich meczach, m.in. rozgrywkach polskiej Ekstraklasy. To również ona co roku aktualizuje przepisy, decydując o tym, jak zmienia się futbol. Dlatego aplikacja mobilna zawiera także opis wszystkich najnowszych zmian wraz z wyjaśnieniem, dlaczego zostały wprowadzone przez The IFAB. Pozwala też zobaczyć, jak tekst konkretnych przepisów zmienił się w porównaniu do poprzedniego sezonu.

Pierwsza odsłona aplikacji, stworzonej wspólnie z wrocławską Grupą Me & My Friends, skierowana jest przede wszystkim skierowana do profesjonalistów - sędziów piłkarskich, którzy stosują Przepisy Gry podczas meczów. Jest dostępna w czterech oficjalnych językach organizacji The IFAB: angielskim, francuskim, hiszpańskim i niemieckim.

Długofalowa współpraca polskiej firmy z The IFAB rozpoczęła się w marcu 2016 roku od wygranego przetargu na przygotowanie i wdrożenie portalu internetowego theifab.com. Jego premiera miała miejsce w maju 2016 roku, tuż przed Mistrzostwami Europy we Francji.