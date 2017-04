Pierwsza Komunia tuż, tuż – co dać dziecku na pamiątkę? Inspirujące pomysły na prezenty komunijne

Pomysły na spersonalizowany prezent na I Komunię

Co dać w prezencie na komunię? Ten dylemat pojawia się każdego roku w wielu głowach. Wśród osób zaproszonych na uroczystości komunijne, krążą różne pomysły i wspomnienia. Czasy, kiedy każdy dostawał wyłącznie rower, zegarek i złoty łańcuszek, już dawno minęły. Dzisiaj dominują gadżety elektroniczne, ale nie porzuciliśmy całkowicie innych pomysłów na nietypowe prezenty. Jednak oprócz laptopa czy smartfona, a nawet drona, warto wręczyć dziecku również bardziej osobistą pamiątkę, do której będzie mogło wrócić po latach. Wspomnienia są przecież bezcenne. W tej roli idealnie sprawdzają się różnego rodzaju personalizowane prezenty: książka, album, plakat oraz obraz. Bardziej praktyczna wydaje się natomiast skarbonka czy etui na sprzęt elektroniczny.

Bez względu na rodzaj prezentu, warto postawić na personalizację, a więc indywidualny nadruk. Tego rodzaju upominki stanowią doskonałe uzupełnieni większych prezentów, ale też z powodzeniem mogą być podarowane osobno – jako jedna z najważniejszych pamiątek komunijnych. W obu przypadkach idealnie sprawdzą się plakaty w mniejszym formacie, obraz na płótnie lub różne gadżety (zegar, etui na smartfon lub tablet). Możliwość nadrukowania dowolnego wzoru sprawia, że upominek nabiera jeszcze większej wartości i radości. Szczególnie skarbonka może się przydać dziecku do przechowywania pieniędzy otrzymanych na komunię. Jeśli chcemy, aby taki gadżet nawiązywał bezpośrednio do pierwszej komunii, można nadrukować na nim świąteczny motyw albo adekwatny napis. Natomiast, w charakterze dużego prezentu, warto podarować ekskluzywną fotoksiążkę albo fotoobraz na płótnie. Od pewnego czasu są to bardzo popularne formy upominków na wiele okazji.

Personalizowany obraz i książka – inspiracje na komunię

W zależności od upodobań dziecka, w albumie albo na obrazie można umieścić dowolne grafiki, inspirujące, ale i zabawne sentencje, a także zdjęcia z prywatnego archiwum np. z dzieciństwa lub z wakacji. Można też stworzyć jedyną w swoim rodzaju książkę, która będzie związana z zainteresowaniami obdarowanego – ze zwierzętami, sportem albo każdym innym hobby. Zdjęcia i obrazki, opatrzone merytorycznie opracowanymi informacjami, połączone z prywatnymi fotografiami dziecka, to wyjątkowy i oryginalny pomysł na prezent komunijny. Taki podarunek z pewnością będzie stanowił praktyczną, piękną i bardzo osobistą pamiątkę na długie lata.

W przypadku fotoksiążki, warto zdecydować się na jak najlepszą oprawę. Twarda okładka, duży format, np. panoramiczny, znaczna ilość stron oraz markowy papier – uszlachetniony i o sporej gramaturze – to jedne z wielu zalet fotoprezentu. Podobnie należy wybierać podczas tworzenia obrazu na płótnie. Im większy rozmiar i lepszy jakościowo materiał, tym bardziej wartościowy staje się podarunek i lepsza ozdoba domu.

Wyjątkowa pamiątka ze zdjęciami z uroczystości komunijnej

Kupując prezent z myślą o wręczeniu go w trakcie uroczystości, nie ma możliwości, aby do stworzenia go wykorzystać zdjęcia z aktualnej komunii. W związku z tym, doskonałym pomysłem na prezent jest wręczenie vouchera na wykonanie własnego albumu, plakatu czy obrazu. Takie rozwiązanie umożliwia użycie zdjęć z samej uroczystości oraz późniejszej sesji zdjęciowej, którą zazwyczaj wykonuje profesjonalny fotograf. Taki prezent, ściśle związany z Pierwszą Komunią Świętą, będzie stanowił najlepszą pamiątkę tej wyjątkowo ważnej chwili. Możliwość samodzielnego zaprojektowania np. fotoksiążki, to dobra zabawa dla dziecka oraz wspaniały sposób na wspólne spędzenie czasu w rodzinnym gronie.