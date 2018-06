Pierwsza kąpiel noworodka – przewodnik krok po kroku

Przygotowanie do kąpieli

Wybierz wygodne miejsce do ustawienia wanienki – może to być łazienka, ale nie musi, bo równie dobrze sprawdzi się pokój czy salon. Ważne by wanienka stała stabilnie na stelażu lub stole oraz by blisko był przewijak. W pomieszczeniu, gdzie będzie odbywać się kąpiel musi być odpowiednia temperatura – od 22 do 25 stopni Celsjusza. Najlepiej kąpać dziecko po wieczornym karmieniu, bo wtedy łatwiej będzie mu zasnąć zaraz po kąpieli.

Przed przystąpieniem do działania przygotuj: duży ręcznik do owinięcia noworodka (jeśli jest nowy, należy go najpierw uprać, by przyjmował wodę, można kupić specjalny ręcznik dla niemowlaków z doszytym kapturkiem), dwie tetrowe pieluszki, jałowe gaziki, waciki, myjkę do kąpieli dla dzieci, żel do kąpieli dla niemowląt, balsam po kąpieli, maść do smarowania pupy, miskę z ciepłą i przegotowaną wodą do umycia buzi, miękką szczotkę do włosków, czyste ubranie i pieluchę, wilgotne chusteczki.

Do pierwszej kąpieli warto użyć przegotowanej wody. W tym celu zagotuj ją w garnku bez pokrywki, tak by chlor mógł z niej ulecieć. Wodę zagotuj około godziny przed kąpielą – w tym czasie ostygnie ona do pożądanej temperatury około 37 stopni Celsjusza. Możesz sprawdzić termometrem lub łokciem, czy woda nie jest za ciepła. Nigdy nie sprawdzaj ciepłoty wody ręką, bo nie jest ona na tyle czuła. Wyłóż wanienkę tetrową pieluszką albo, jeśli masz, specjalną matę. W sklepach dostępne są też leżaki do kąpieli dla dzieci. Do wanny wlej wody na około 10 centymetrów.

Kąpiel maluszka

Najpierw rozbierz maluszka na przewijaku, z rozłożonym ręcznikiem oraz tetrowa pieluszka. Okryj nią niemowlaka, podczas gdy będziesz myć mu twarz i oczy. Najpierw przetrzyj oczy gazikiem z solą fizjologiczną. Wilgotną chusteczką umyj uszy, ale bardzo ostrożnie, by nie uszkodzić bębenków. Nie stosuj do tego pałeczek higienicznych. Wyciągnij tylko wydzielinę widoczną na zewnątrz. Wilgotnym wacikiem przetrzyj resztę twarzy i osusz ją ręcznikiem poprzez delikatnie dociskanie go – w żadnym wypadku nie pocieraj buzi dziecka. Myjkę namocz, nałóż na nią szampon do włosów dla niemowlaków i umyj włoski. Pocieraj myjką delikatnie, kolistym ruchem. Teraz wreszcie nadchodzi pora by włożyć noworodka do wanienki. Przedtem sprawdź jeszcze raz temperaturę wody – czy za bardzo nie ostygła w czasie, gdy przygotowywałeś kąpiel. W takiej sytuacji, dolej trochę cieplej wody. Nigdy nie rób tego, gdy dziecko jest w wanience, bo możesz je łatwo oparzyć. Chwyć dziecko prawą ręką pod pośladkami, a lewą trzymaj głowę oraz kark. Lewa dłoń powinna podtrzymywać przedramię dziecka. Warto oprzeć główkę i kark malca o swoje przedramię, co zapewni stabilniejszy uchwyt chroniący przed wypuszczeniem dziecka. Noworodka powoli zanurzaj w wodzie aż do momentu, gdy jego pupa dotknie dna. Wysuń wtedy delikatnie prawą rękę. Opłucz dziecko – najpierw spłucz szampon z włosków. Uważaj przy tym, by nie zalać mu oczu ani uszu. Jeśli pępek dziecka jeszcze nie odpadł, to nie zamocz go. Przykryj go gazikiem na czas kąpieli. Myj noworodka żelem lub mydłem dla niemowlaków. Wykonuj delikatne ruchy, ale w miarę mocno trzymaj dziecko. Kąpiel powinna trwać do 5 minut. Dłuższy czas nie jest wskazany, bo woda wysusza skórę malca.

Pielęgnacja po kąpieli

Wyciągnij noworodka i osusz ręcznikiem, najpierw głowę, bo tamtędy ciepło najszybciej ucieka. Podobnie jak przy osuszaniu twarzy – nie pocieraj, ale delikatnie przyciskaj ręcznik. Zwróć szczególną uwagę na osuszanie fałdek skóry na zgięciach kolan, łokci, na udach czy szyi. Tam najłatwiej jest o odparzenia. Nasmaruj dziecko oliwką lub balsamem, zwłaszcza gdy ma suchą i łuszczącą się skórę. Posmaruj mu pupę kremem przeciw odparzeniom. Załóż pieluszkę, uważając by nie dociskać jej do pępuszka – musi dostawać się tam powietrze, by się zagoił. Jeśli zauważysz, że pomimo starań, pępek zamoczył się w kąpieli, osusz go sterylnym gazikiem oraz przemyj spirytusem. Szybko i sprawnie ubierz dziecko, tak by nie zmarzło po kąpieli. Niemowlaka wystarczy kąpać raz lub dwa w tygodniu.

Kosmetyki stosowane do kąpieli i pielęgnacji

Poza samym rytuałem kąpieli bardzo istotne są stosowane kosmetyki. Należy wybierać tylko te, które nadają się dla noworodków od 1. dnia życia. Warto wybierać kosmetyki z pompką, co ułatwia dozowanie np. szamponu czy żelu. Dla niemowlaków stosuje się naprawdę niewielkie ilości tych kosmetyków. Nałożenie zbyt dużej ilości utrudni spłukiwanie i może też podrażnić skórę dziecka. Stosuj na przykład Emolium emulsję do kąpieli, która nie podrażnia skóry i zawiera emolient długotrwale ją nawilżający (więcej o Emolium do kąpieli na http://www.emolium.pl/produkty/emulsja-do-ciala-200-ml-400-ml/).

Źródła: