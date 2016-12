Pięć trendów na rynku centrów danych w 2016 roku

Rok 2016 był niezwykle istotny dla branży serwerowej. W Polsce powstały kolejne centra danych dzięki czemu firmy zyskały dodatkowe możliwość przechowywania swoich zasobów na terenie naszego kraju. Jedną z otwartych placówek było warszawskie centrum danych francuskiej firmy OVH. Dzięki nowym inwestycjom Polska staje się coraz ważniejszym punktem na serwerowej mapie świata. Rozwojowi rynku towarzyszył wzrost zapotrzebowania na stabilne rozwiązania dostosowane do potrzeb aktywnie rozwijających się platform streamingowych, sklepów internetowych czy firm, które dopiero wchodzą na rynek.

Trend nr 1: Outsourcing – Rosnąca w zawrotnym tempie ilość danych sprawiła, że firmy rezygnowały z własnej infrastruktury serwerowej na rzecz usług świadczonych przez zewnętrznych dostawców. Za outsourcingiem usług hostingowych przemawiały takie czynniki jak cena i bezpieczeństwo. Firmy zewnętrzne posiadają doświadczenie, dostęp do technologii oraz zespół specjalistów, dzięki czemu są w stanie lepiej chronić dane oraz zadbać o serwis czy wymianę komponentów. Dzięki przekazaniu odpowiedzialności za infrastrukturę IT wyspecjalizowanemu dostawcy, firmy nie muszą martwić się o ciągłość działania usługi i mogą skupić się na rozwoju swojego biznesu.

Trend nr 2: Niespotykane ataki DDoS – W 2016 roku obserwowaliśmy ataki DDoS prowadzone na niespotykaną dotąd skalę. Dane były wysyłane z prędkością nawet 1 Tbps, co prowadziło do paraliżu sieci internetowej. Cyberprzestępcy wykorzystywali również nowe źródła ataków, takie jak urządzenia Internetu Rzeczy np. kamery internetowe. Problemów na tym polu nie uniknęły największe serwisy m.in. Netflix czy Twitter. Ataki na serwery DNS, przechowujące dane na temat adresów domen, uniemożliwiły działanie popularnych stron. Skala zjawiska wymusza na firmach hostingowych ciągłą pracę nad systemami zabezpieczeń, co z pewnością będzie ważnym punktem strategii działań w roku 2017.

Trend nr 3: Rozwój platform wideo – 2016 był rokiem „on demand”. Odbiorcy, chcąc samemu decydować co i kiedy oglądają, coraz częściej korzystali z serwisów wideo rezygnując tym samym z tradycyjnej telewizji czego najlepszym przykładem było Euro 2016. Wielu kibiców zdecydowało się na obejrzenie meczów w Internecie, często korzystając z urządzeń mobilnych. Zainteresowanie przerosło oczekiwania właścicieli platform streamingowych czego efektem były problemy z odbiorem transmisji. Takie sytuacje postawiły nowe wyzwania przed dostawcami usług serwerowych, którzy muszą dostosować swoją ofertę do potrzeb serwisów borykających się z problemem skokowych wzrostów zainteresowania proponowanymi przez nich treściami.

Trend nr 4: Małe firmy oparte na chmurze – Rozwój technologii cloud computing sprawił, że obecność firmy w Internecie nigdy nie było prostsza. Twórcy małych e-sklepów używają gotowych rozwiązań typu SaaS, gdzie platforma sprzedażowa działa w oparciu o rozwiązania dostawcy. Z kolei startupy potrzebujące do realizacji swoich projektów dużych mocy obliczeniowych nie muszą inwestować w zakup serwerów fizycznych, a mogą skorzystać z chmury publicznej, której zaletą jest elastyczny model finansowania, oparty na rozliczeniu godzinowym. Na popularność chmury w 2016 roku wpływała również możliwość łatwego zwiększania przepustowości wraz z rozwojem firmy lub zmniejszania np. w sytuacji gdy brakuje zleceń.

Trend nr 5: Poland as a Platform – Jak wynika z danych firmy analitycznej PMR polski rynek centrów danych jest największy w Europie Środkowo – Wschodniej. Korzystne położenie pomiędzy zachodnią i wschodnią częścią kontynentu sprawia, że międzynarodowi dostawcy decydują się na budowę nad Wisłą nowoczesnych placówek odpowiadających za obsługę krajów z całego regionu. Dynamiczny rozwój rynku centrów danych w Polsce wynika również z faktu, że wciąż jest on (w porównaniu z Europą Zachodnią) we wczesnym etapie rozwoju. Otwarcie w Warszawie nowych centrów danych OVH czy Equinix to przykłady potwierdzające, że Polska staje się platformą analizy danych dla tej części Europy.