Piątkowa dostawa jedzenia za darmo?

Promocja będzie trwała przez najbliższe trzy miesiące. Klienci portalu, którzy zamówią jedzenie w dowolny piątek i zapłacą za nie BLIKIEM, będą mogli skorzystać z bezpłatnej dostawy. Akcja dotyczy wszystkich restauracji dostępnych na PizzaPortal.pl. Pojedyncza transakcja uprawnia do jednej dostawy za 0 zł. Klienci mogą jednak wielokrotnie skorzystać z promocji. Piątkowy rabat obowiązuje od 6 kwietnia do 29 czerwca 2018 roku lub do wyczerpania promocyjnej puli.

Aby skorzystać z promocji na stronie wspomnianego restauracyjnego portalu wystarczy podać adres dostawy oraz wybrać dania, które chcemy zamówić. Po przejściu do panelu płatności należy wskazać BLIK i wpisać kod, który wyświetli się na ekranie telefonu w aplikacji mobilnej banku. Koszt dostawy zostanie automatycznie odliczony od należnej kwoty.

Źródło: BLIK