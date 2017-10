PeoPay - aplikacja mobilna Banku Pekao wykorzystuje biometrię do akceptacji transakcji i wielowalutowość

Nowy PeoPay zastąpi funkcjonujące do tej pory dwie aplikacje: Pekao24 do bankowania i poprzednią wersję aplikacji PeoPay, która służyła przede wszystkim do płacenia. Aplikacja przeznaczona jest zarówno dla klientów indywidualnych jak i mikro firm.

Dzięki nowej aplikacji klient może przy pomocy telefonu wykonywać przelewy, przeglądać historię konta oraz innych produktów czy analizować wydatki, które aplikacja sama porządkuje i przypisuje do odpowiednich kategorii. Tą samą aplikacją i to bez konieczności podłączania dedykowanej karty, można płacić smartfonem za zakupy w sklepach tradycyjnych i internetowych w kraju i za granicą.

W PeoPay m.in. logowanie i autoryzacja przelewów oraz płatności internetowych do 200 złotych dokonywane są przy pomocy odcisku palca. Aplikacja oferuje także wielowalutowość - możliwość płacenia za granicą w obcej walucie czy płacenie za zakupy robione w telefonie, bez podawania kodów czy konieczności logowania się do bankowości internetowej.

- Nowego PeoPay stworzyliśmy razem z naszymi klientami. Podczas badań poprosiliśmy ich, żeby pokazali nam jakie funkcje aplikacji bankowości mobilnej są dla nich najważniejsze – mówi Marek Tomczuk, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A. odpowiedzialny za Pion Bankowości Detalicznej. Inspiracje czerpaliśmy również z naszych dotychczasowych rozwiązań, które spodobały się klientom m.in. lekkiego serwisu mobilnego mPekao24 i płatności mobilnych PeoPay, a także karty wielowalutowej - dodaje.



Po zalogowaniu się do PeoPay (można wybrać jedną z trzech metod logowania: odciskiem palca, czterocyfrowym PIN-em lub hasłem maskowanym), klient otrzymuje dostęp do prostego menu. Przechodząc na „Pulpit” ma dostęp do trzech najpotrzebniejszych funkcji: salda rachunku, ostatnich transakcji i przelewów. Następnie może zobaczyć graficzne podsumowanie wydatków w miesiącu, podzielone na najpopularniejsze kategorie m.in.: odzież i dodatki, rozrywkę i wypoczynek, transport, rachunki za czynsz i media czy zdrowie. Podobną analizę może zobaczyć dla każdego z rachunków walutowych oraz kart kredytowych, które posiada.

W części transakcyjnej klient może wykonywać przelewy, przelewy do ZUS oraz US, przeglądać, zakładać i zrywać lokaty, przejrzeć produkty inwestycyjne, spłacać karty kredytowe, rozkładać zadłużenie na nich na raty lub zamawiać nowe, a także przejrzeć stan i historię kredytów. Można także błyskawicznie zasilić rachunek przy pomocy pożyczki przygotowanej specjalnie pod konkretnego klienta (tzw. Klik Gotówki).

Dużym ułatwieniem jest zaawansowana wyszukiwarka wykonanych transakcji. Wystarczy zacząć wpisywać potrzebną frazę, a system na bieżąco będzie podpowiadał najtrafniejsze wyniki z historii operacji. Natomiast użytkownicy dokonujący przelewów na podstawie papierowego wydruku rachunku czy faktury np. za media, docenią unikatową możliwość zeskanowania numeru rachunku bankowego dostawcy, bez konieczności jego ręcznego przepisywania.

W nowej aplikacji mobilnej PeoPay funkcje płatnicze (znane już z poprzedniej wersji aplikacji płatności mobilnych) zostały wzbogacone o wielowalutowość. Tak jak do tej pory, użytkownik zapłaci smartfonem z aplikacją w sklepach tradycyjnych (wyposażonych w terminale zbliżeniowe) i internetowych w kraju i za granicą. Jeśli będzie robił zakupy w Polsce, to zapłaci z rachunku w złotych, natomiast płacąc w niemieckim czy amerykańskim sklepie (tradycyjnym bądź internetowym), zapłaci bezpośrednio z rachunku prowadzonego w euro bądź w dolarach, bez żadnych dodatkowych opłat i prowizji za przewalutowanie. Aplikacja PeoPay, podobnie jak karta wielowalutowa, automatycznie przełącza się pomiędzy rachunkami w PLN i czterech najpopularniejszych walutach EUR, USD, GBP, CHF. Klient może zasilać rachunki walutowe na bieżąco, korzystając z opcji wymiany walut po preferencyjnym kursie, dostępnej w aplikacji.

Również osoby robiące zakupy internetowe bezpośrednio na telefonie mogą docenić nowego PeoPay. Teraz przechodząc do płatności za towar nie trzeba logować się do bankowości internetowej czy przepisywać danych karty. Po wybraniu płatności z Bankiem Pekao S.A. i wskazaniu PeoPay, aplikacja uruchomi się automatycznie prosząc o autoryzację transakcji PIN-em lub odciskiem palca.

Nowa aplikacja PeoPay została stworzona w technologii hybrydowej, co pozwala ją ulepszać bez konieczności tworzenia nowych wersji. Aplikacja jest dostępna na telefony z systemami Android i IOS. Płatności zbliżeniowe są dostępne dla użytkowników smartfonów opartych o system Android.

PeoPay jest dostępny zarówno dla klientów detalicznych jak i mikro firm.