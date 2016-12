Pendolino nie ułatwia nawiązywania połączeń - raport UKE o jakości usług telek. w pociągach

Urząd Komunikacji Elektronicznej regularnie publikuje różne badania rynku telekomunikacyjnego. Dziś opublikował coś, czego jeszcze nie było. Chodzi o wyniki badań jakości usług telekomunikacyjnych w pociągach.

Ogólnie... nie jest źle

Badaniem objęto usługi czterech operatorów - Orange, P4, Polkomtela i T-Mobile (usługi Play były badane z aktywną funkcją roamingu krajowego). Testy trwały przez 117 godzin i były prowadzone w na łącznym dystansie 8,5 tys. kilometrów. Dla każdego operatora wykonano 2,5 tys. połączeń głosowych i tyle samo różnych testów transmisji danych. Mapka poniżej prezentuje trasy na których dokonano pomiarów.

Wyniki badania należy traktować jako aktualne na sierpień 2016 roku.

W trakcie badania wyznaczona została niedostępność usług poszczególnych operatorów zdefiniowana jako procent czasu, kiedy terminal nie mógł zalogować się do sieci. Tu w zestawieniu wyników ciekawie wyróżnił się Play. Charakteryzuje go największą dostępność usług głosowych (prawdopodobnie wynikająca z wykorzystania roamingu krajowego) i jednocześnie wysoka niedostępność usług transmisji danych realizowanych w tym wypadku we własnej sieci.

Wartości niedostępności usług mogą znacznie różnić się na różnych trasach. Przykładowo na trasie Rzeszów-Kraków możemy mieć poważne problemy z dostępnością usług Orange. Tymczasem na trasie Lublin-Radom-Kielce-Włoszczowa znacznie gorzej będzie z usługami Play. Zestawienie tras z uśrednioną wartością niedostępności znajduje się w dokumencie zamieszczonym pod tym tekstem.

Jeśli ogólnie porównamy inne wskaźniki to zauważymy, że wyniki są podobne u wszystkich operatorów. Wartości głównych wskaźników zamieszczono w tabeli poniżej. Ogólną jakość usług głosowych można uznać za... całkiem niezłą.

Niestety wyniki badania wskazały, że na trasach kolejowych rzadko używa się technologii najbardziej korzystnych (znaczny jest udział GSM w połączeniach głosowych i UMTS w transmisji danych). Trasy kolejowe przebiegają w obszarach mało atrakcyjnych dla operatorów tj. słabo zaludnionych. Sytuacja powinna poprawić się wraz z rozwojem usług opartych o rozdysponowane w tym roku częstotliwości z zakresu 800 MHz.

Pendolino nie sprzyja łączności

Nie bez wpływu na jakość usług jest typ pociągu jakim podróżujemy. Badania prowadzone były dla takich wagonów i zespołów trakcyjnych jak 111A, 170A, Z1B BWE, EN57, ED74, EN57AL, 36WEa, ED161 i ED250 (Pendolino).

Jakość połączeń w Pendolino była "znacząco gorsza". Zdaniem ekspertów UKE jest to wina konstrukcji wagonów Pendolino, które "skutecznie tłumią sygnał radiowy". Sytuację mogłoby poprawić stosowanie repeaterów sygnału w wagonach kolejowych.

Szczegóły

Szczegółowe informacje o tym badaniu UKE znajdziecie w raporcie dostępnym na stronie urzędu. Dostępny jest także dokument z podsumowaniem wyników badań, a na jego 4 stronie znajdziecie tabele ze wskaźnikiem niedostępności dla poszczególnych tras. Ten dokument zamieszczamy poniżej.

1_Podsumowanie badania by Dziennik Internautów on Scribd