Pasażerze, w tym samolocie skorzystasz z Wi-Fi

Platforma o nazwie France CONNECT daje podróżnym możliwość wyboru pakietu internetowego i podłączenie do sieci na osobistym urządzeniu (smartfon, tablet, komputer). Stworzono trzy różne pakiety usług, w zależności do czego chcemy wykorzystywać internet podczas naszej podróży.

Pakiet „Message” umożliwia bezpłatne wysyłanie i odbieranie wiadomości poprzez komunikatory Whatsapp, Facebook Messenger, iMessage i WeChat przy korzystaniu ze smartfona lub tabletu przez cały czas trwania lotu. Klienci mają również bezpłatny dostęp do strony przewoźnika i aplikacji mobilnej, umożliwiającej zarządzanie swoją rezerwacją.

Pakiet “Surf” to zaś pełny dostęp do internetu i poczty elektronicznej za opłatą uzależnioną od długości lotu:

Trzecią propozycją jest pakiet „Stream”, który będzie dostępny na wszystkich długodystansowych lotach Air France. Obejmuje korzyści jakie dają pakiety „Message” oraz „Surf”, a także umożliwia pobieranie plików, słuchanie muzyki czy oglądanie filmów online, dzięki szybkiemu dostępowi do internetu. Oczywiście za ten pakiet zapłacimy najwięcej, bo kilkadziesiąt euro.

Pokładowy system łączności CONNECT będzie z czasem wzbogacany o nowe funkcje i usługi dla pasażerów. Wkrótce podróżni będą mogli sprawdzać szczegółowe informacje o lotach, robić zakupy, a także za darmo oglądać filmy i programy telewizyjne na swoich smartfonach lub tabletach podczas lotów europejskich.

Jak to działa? WI-FI na wysokości 10 tysięcy metrów wymaga bardziej skomplikowanej i co z tym idzie kosztownej technologii. Z tego powodu internet w samolotach nie jest tak powszechnie dostępny jak na ziemi. Przykładowo wyposażenie jednego samolotu Boeing 777-200 wymaga 2 tygodni pracy techników, do instalacji 300 kg sprzętu, w tym przede wszystkim 2 anten satelitarnych, 1 modemu, 18 anten WI-FI i łączenie całości dwoma kilometrami kabla.

Technologia, którą zastosowano w tym przypadku bazuje na satelitach 2Ku znajdujących się na wysokości 35 tysięcy kilometrów nad ziemią.

