Partnerstwo siłą e-sportu

ESL i Facebook Gaming ogłosiły dziś rozszerzenie partnerstwa w celu objęcia transmisją wszystkich globalnych turniejów ESL na platformie Facebook. Transmisje mają odbywać się na zasadach braku wyłączności.

ESL będzie transmitować zarówno flagowe wydarzenia, Intel Extreme Masters (IEM) oraz ESL One, jak i wszystkie turnieje Pro League – profesjonalnej ligi Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Dystrybucja rozpoczęła się od kwalifikacji regionalnych w CS:GO do IEM Katowice Minor 16 stycznia 2019 roku i potrwa do grudnia 2019 roku. Turnieje będą transmitowane globalnie w języku angielskim poprzez stream w formacie 1080p/60fps, a ESL Pro League będzie dostępne w języku angielskim i portugalskim.

Fani mogą oglądać i śledzić treści ESL na fb.gg oraz na indywidualnych stronach IEM, ESL One i Pro League:

● facebook.com/watchIEM

● facebook.com/watchESLOne

● facebook.com/watch/ESLProLeagueCSGO/

Źródło: ESL