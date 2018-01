ParrotOne tworzy inteligentną klawiaturę dla niepełnosprawnych i seniorów

Aplikacja mobilna i klawiatura dotykowa to dwa produkty ParrotOne, które jeszcze w tym roku mają szansę pojawić się na rynku. Oba rozwiązania zaprojektowane zostały głównie z myślą o osobach z ograniczoną sprawnością rąk, u których pisanie na smartfonie bądź komputerze wiążę się z dodatkową trudnością i wysiłkiem. System może być pomocny także w innych przypadkach np. u dzieci oraz osób z dysleksją czy wadami wzroku.

ParrotOne w wersji sprzętowej

Dotykowa klawiatura to nowy projekt od ParrotOne. Prace nad urządzeniem rozpoczęto w zeszłym roku. Klawiaturę ParrotOne będzie można podłączyć do niemal każdego urządzenia, w tym do komputera stacjonarnego czy laptopa. Specjalna konstrukcja klawiatury pozwoli ograniczyć do minimum siłę potrzebną do naciskania klawiszy. Z kolei zintegrowany, oparty na sztucznej inteligencji system autosugestii słów i całych zdań (które będą pojawiać się na dotykowym wyświetlaczu OLED) pozwoli znacznie zmniejszyć liczbę ruchów potrzebnych do wprowadzenia treści w dowolnym programie – np. edytorze tekstu, kliencie poczty elektronicznej czy komunikatorze.

System będzie uczyć się stylu pisania i budowanych przez użytkownika zdań, co dodatkowo przyspieszy tworzenie wiadomości.

W przypadku zakupu klawiatury przez osoby niepełnosprawne pojawi się możliwość skorzystania z dofinansowania PFRON. Zespół ParrotOne pracuje obecnie nad prototypem urządzenia, który ma powstać w ciągu najbliższych miesięcy.

Nowe funkcje aplikacji mobilnej

Jednocześnie ParrotOne rozwija swój pierwszy produkt, jakim jest aplikacja mobilna w formie komunikatora. Poza szyfrowanym kanałem komunikacji, aplikacja będzie oferować połączenie z popularnymi usługami, takimi jak wiadomości SMS, Gmail czy Facebook. Twórcy mają już gotowy prototyp i planują udostępnienie finalnej wersji programu w trzecim kwartale tego roku.

Podstawowym zadaniem ParrotOne jest ograniczenie do minimum potrzebnej siły oraz liczby ruchów wymaganych do napisania poprawnie sformułowanych zdań. Interfejs użytkownika aplikacji, oparty na dużych elementach wyświetlanych na całym ekranie, ułatwia pisanie przy ograniczeniach w postaci spastyczności, przykurczy, drżeniu rąk czy wad wzroku. Podobnie jak sprzętowa klawiatura, aplikacja bazuje na uczeniu maszynowym. Dzięki niemu pisanie całych zdań będzie możliwe przy wykonaniu zaledwie kilku kliknięć zamiast kilkunastu. Rozwiązanie ParrotOne poprawia również znaki interpunkcyjne, diakrytyczne oraz wielkość liter.

Nowością w aplikacji ParrotOne jest rozszerzenie o moduł B2B/B2G. – Dzięki modułowi użytkownicy aplikacji będą mogli ją wykorzystać do prowadzenia rozmów z konsultantami online sklepów internetowych, urzędów czy przychodni. Do zainicjowania rozmowy z użyciem aplikacji, wystarczy jedno kliknięcie w ikonę ParrotOne w przeglądarce internetowej – tłumaczy Piotr Lewandowski, CEO ParrotOne.

ParrotOne ma również pomóc niepełnosprawnym w komunikacji w językach obcych oraz uczeniu się ich. Po uruchomieniu odpowiedniego trybu, słowa i zdania tworzone przy wsparciu listy podpowiedzi, będą automatycznie tłumaczone na żądany język z zachowaniem poprawności gramatycznej i stylistycznej. Cały proces tworzenia i tłumaczenia wiadomości będzie wymagał tylko kilku kliknięć.

ParrotOne doceniany w branży

Na rynku nie ma jeszcze aplikacji ani klawiatury, które w takim stopniu jak ParrotOne pomagałaby w komunikacji tekstowej osobom niepełnosprawnym ruchowo bądź seniorom. Potencjał startupu doceniono w kilku konkursach. ParrotOne zdobył główną nagrodę stowarzyszenia Integracja w kategorii „Aplikacje bez barier 2017”, wygrał konkurs StartTech na najlepszy startup ICT oraz zajął trzecie miejsce w konkursie Startup Hub Warsaw 17. Startup jest również w gronie finalistów trwającego konkursu Startup Europe Awards 17, organizowanego przez Komisję Europejską.

ParrotOne powstał w 2015 r. Jego założycielem jest Piotr Lewandowski cierpiący na chorobę Charcota-Mariego-Tootha, która objawia się m.in.: osłabieniem mięśni. Piotr postanowił stworzyć rozwiązanie dla osób z ograniczeniami kończyn górnych, dzięki któremu pisanie, a zarazem praca zdalna i komunikowanie się z innymi będzie szybsze i prostsze.