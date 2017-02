Państwo może zapragnąć wiedzy o Twoim gospodarstwie domowym. Przegląd (e)prawny 10.02.2017

W tym tygodniu w Dzienniku Internautów...

poruszaliśmy następujące ciekawe tematy z okolic internetu, technologii i prawa.

Poza tym na koniec tygodnia chcemy wam zasygnalizować następujące wydarzenia i tematy.

Państwo chce wiedzieć z kim mieszkam?

Według Gazety Prawnej państwo chce się dowiedzieć, z kim mieszkamy, poznać numer naszej komórki, a nawet adres mejlowy. Informacje na ten temat miałyby trafić do rejestrów państwowych. Podobno rozważane są różne scenariusze ich pozyskiwania, łącznie z tworzeniem bazy od początku. Elementem rozwoju Systemu Rejestrów Państwowych będzie także zebranie dokładniejszych danych o rodzinach tj. gospodarstwach domowych i ich liczebności.

Rozporządzenie kontra smog

Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Ma on sprawić, że dostępne będą w sprzedaży oraz dopuszczone do montaży wyłącznie kotły o najlepszych parametrach emisyjnych, czyli klasy 5.

- Dokument zostanie przyjęty najpóźniej do końca czerwca, tak aby jego zapisy zaczęły obowiązywać jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego 2017/2018 – mówi wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Z treścią dokumenty można się zapoznać w Rządowym Centrum Legislacji.

Skarbówka położy Ubera w Polsce?

- 31 stycznia br. Urząd Skarbowy w Starachowicach nałożył pierwszy w historii mandat karny skarbowy w wysokości 200 zł na kierowcę współpracującego z Uberem za wykroczenie polegające na braku księgowania przychodów przy użyciu kasy fiskalnej - donosi Gazeta Prawna. Gazeta uważa, że jest to zapowiedź większej ofensywy skarbówki przeciwko Uberowi.

Zobacz także: Prywatność a jawność. Bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość Niniejsza monografia podsumowuje 25-letni dorobek polskiej doktryny i orzecznictwa dotyczącego granicy pomiędzy prywatnością jednostki a jawnością życia publicznego.*

Przesyłki urzędowe tylko dla Poczty Polskiej

Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło projekt zmian w Prawie pocztowym, który ma zapewnić, że przesyłki sądowe i administracyjne będą doręczane przez tzw. operatora wyznaczonego. Nie będzie więc przetargów na dostarczanie takich pism i w praktyce będzie to robiła Poczta Polska. Zdaniem ministerstwa operatorzy "niezależni" po prostu nie sprawdzili się w tych zadaniach. Kopia projektu nowelizacji jest dostępna w RCL.

RPO krytykuje CBR

Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił wątpliwości co do projektu utworzenia Centralnej Bazy Rachunków. W opinii Rzecznika proponowane przepisy budzą poważne wątpliwości konstytucyjne z punktu widzenia celowości i niezbędności utworzenia takiej bazy danych, zwłaszcza dlatego, że dane, które mają być gromadzone i przetwarzane, są objęte tajemnicą bankową, o której mowa w art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Niepokój Rzecznika budzi ponadto fakt, iż projekt ustawy nie przewiduje żadnej formy kontroli dostępu do gromadzonych danych. Co więcej, projekt ten w art. 21 przewiduje wyłączenie stosowania art. 47 i 48 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Szczegóły na stronie RPO.

RPO i tajemnica dziennikarska

Pan K., który pracował w dużej korporacji i obawiał się, że obejmą go zwolnienia grupowe, powiadomił dziennikarza, że dysponuje informacjami o nieprawidłowościach w tej firmie. Na poparcie swych słów przekazał pewne dokumenty. Dziennikarz zaczął je weryfikować w korporacji i wtedy pan K. wycofał swoją ofertę i zobowiązał dziennikarza do zniszczenia materiałów. Wtedy jednak korporacja zaczęła sprawę badać (wiedziała o istnieniu dokumentów od dziennikarza), a kiedy na dodatek powołała się na pismo podpisane rzekomo przez dziennikarza, ten – obawiając się fałszerstwa i prowokacji – podał numer telefonu osoby, która się z nim kontaktowała.

Sąd uznał, że dziennikarz nie naruszył tajemnicy bo nie został poproszony o poufność. Sprawie przyjrzał się Rzecznik Praw Obywatelskich, który jest innego zdania. Szczegóły na stronie RPO.

Konsultacje w sprawie oceny ENISA

Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza do konsultacji społecznych w sprawie oceny Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA). W ramach konsultacji prowadzonych przez Komisję ocenie podlega działalność Agencji w lata 2013-2016. Opinie uzyskana od państw członkowskich Unii Europejskiej, ekspertów oraz społeczeństwa posłużą do wypracowania mandatu Agencji na kolejne lata. Konsultacje potrwają do 12 kwietnia br. Zachęcamy Państwa do wzięcia w nich bezpośredniego udziału. Kwestionariusz (w angielskiej wersji językowej z możliwością udzielania odpowiedzi w języku polskim) dostępny jest pod adresem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ENISA_review.

Polityka prywatności = 11 kilometrów biegu

Norweska Rada Konsumentów próbowała zbadać ile czasu zajmuje przeczytanie polityki prywatności inteligentnej bransoletki dla osób uprawiających sport. Okazało się, że w tym czasie norweska minister ds. konsumentów przebiegła 11 kilometrów! Samo odczytanie warunków na głos zajęło 68 minut. Można obejrzeć film z tym niezwykłym testem.

Czy to naprawdę jest przejrzystość?

Promowanie zdrad małżeńskich jest zgodne z prawem (Francja)

Stowarzyszenie rodzin katolickich we Francji poskarżyło się na serwis randkowy, który promował się poprzez zachwalanie zalet związków pozamałżeńskich. Sąd uznał, że nie jest to zabronione ponieważ taka zdrada nie jest przestępstwem. Skarżące się stowarzyszenie teraz pyta, czy podobne byłoby orzeczenie w sprawie wniesionej przez rodziny muzułmańskie. O sprawie pisze Associated Press.

Zobacz także: Naruszenia praw autorskich w internecie. Aspekty prawne i procedury dochodzenia roszczeń Publikacja prezentuje rozwiązania praktycznych problemów, pojawiających się w sprawach dotyczących naruszenia praw autorskich od chwili rozpoczęcia poszukiwania ochrony do egzekucji pozytywnego wyroku.*

"Prawo do bycia zapomnianym" nie tylko w UE (Kanada)

Kanda dołączyła do krajów, które mają "prawo do bycia zapomnianym". Podobnie jak w UE jest to zasługa sądu. W Kanadzie Sąd Federalny wydał ciekawe orzeczenie dotyczące strony publikującej informację o decyzjach sądów i trybunałów. Sprawa jest nieco bardziej złożona bo jest to strona rumuńska i nie bardzo wiadomo jak egzekwować zasady dotyczące prywatności. Niemniej jeśli kogoś interesują szczegóły to znajdzie je w The Globe and Mail.

Ubezpieczenia i samochody autonomiczne (UK)

Wielka Brytania chce wdrożyć prawo, które ureguluje kwestie odszkodowań dla ofiar wypadków z udziałem samochodów autonomicznych. Te same produkty ubezpieczeniowe mają mieć zastosowanie do konwencjonalnych i autonomicznych pojazdów. Władze Wielkiej Brytanii mają nadzieję, że usunie to pewne bariery na drodze do wdrażania nowych technologii. O szczegółach pisze Reuters.

Internauta wygrał z trollem w sądzie (Finlandia)

W USA "trolle prawnoautorskie" musiały już płacić osobom, które zostały bezpodstawnie pozwane. TorrentFreak donosi o kolejnym zwycięstwie internauty z trollem, tym razem w sądzie w Finlandii. Po raz kolejny okazało się, że "antypiraci" nie byli w stanie udowodnić, iż osoba wzywana do zapłaty dokonała jakiegoś naruszenia.