Państwa V4 rozpoczęły współpracę na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii

W obecności ministra finansów, inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego na Kongresie 590 w Rzeszowie podpisany został list intencyjny w tej sprawie. Podpis złożyli: prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik, szef czeskiego Związku Elektroniki Użytkowej Michał Mazal, prezes IVSZ – Węgierskiego Związku ICT Gabor Matrai oraz Krzysztof Mamiński, prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A.

Jak zaznaczyli sygnatariusze listu intencyjnego, rozwój innowacyjnych administracji i gospodarek powinien być priorytetem dla rządów państw V4, by wzmocnić ich wiodącą rolę w Europie Środkowo-Wschodniej. Nowoczesne, rozwinięte cyfrowo i technologicznie gospodarki mają szanse na bycie konkurencyjnymi względem nie tylko Europy, ale również takich globalnych gigantów, jak USA czy rynki azjatyckie. „Dlatego w naszym wspólnym interesie jest, by wspierać wszelkie inicjatywy, w tym propozycje uregulowań prawnych tak, by pomagały one rozwojowi branży cyfrowej i nowoczesnych technologii w państwach Grupy Wyszehradzkiej” — podkreślono w liście.

Zdaniem prezesa Cyfrowej Polski grupy państw V4 powinny stawiać m.in. na rozwój centrów R&D w tej części Europy, gdyż to właśnie w nich rodzą się innowacyjne pomysły, które można następnie komercjalizować. — Z tego punktu widzenia szczególnie należy wspierać startupy, które często są źródłem innowacyjnej kreatywności. Nie możemy dopuścić, by tracić potencjał, jaki w nich drzemie — uważa Michał Kanownik.

Współpraca w ramach grupy V4 ma dotyczyć również m.in. cyberbezpieczeństwa, rozwoju 5G, internetu rzeczy, sztucznej inteligencji, edukacji w zakresie kompetencji cyfrowych, oraz przedsięwzięć GovTech (ang. Government Technology), w której to dziedzinie porozumienie podkreśla dotychczasowe dokonania Polski i jej potencjał do wyznaczania trendów w regionie.