Pani Inżynier w Pracy. Program szkoleń dla studentek i absolwentek studiów technicznych

Warsztaty organizowane są przez Engineering Design Center (EDC),Pani Inżynier w Pracy skupiające pracowników amerykańskiej firmy GE oraz polskiego Instytutu Lotnictwa. W trakcie ich trwania uczestniczki dowiedzą się jak najlepiej zaprezentować się na rozmowie rekrutacyjnej, rozwiną swoją wiedzę z zakresu technologii w przemyśle oraz poznają specyfikę pracy w jednym z największych centrów inżynieryjnych w Europie.

Organizatorzy wierzą, że różnorodność pracowników oraz przychylne środowisko pracy zapewniają rozwój, innowacyjność i konkurencyjność. Pani Inżynier w Pracy jest inicjatywą, która ma na celu promocję technicznych kierunków studiów oraz zawodu inżyniera wśród kobiet w branżach do tej pory uznawanych za typowo męskie.

Uczestniczki będą mogły sprawdzić się w wielu zawodowych obszarach, m. in. dotyczących technologii cyfrowych w dzisiejszym przemyśle oraz w sztuce autoprezentacji, a także spróbować swoich sił podczas praktycznych ćwiczeń biznesowych. Poznają również specyfikę pracy w warszawskim centrum inżynieryjnym Engineering Design Center, które jest wspólnym przedsięwzięciem firmy GE oraz Instytutu Lotnictwa. Akademia EDC będzie też okazją do tego, by lepiej poznać siebie w roli potencjalnego pracownika.

Informacje o programie, daty warsztatów oraz formularz aplikacyjny są dostępne tutaj. Zapisy potrwają do 31 marca 2018.

Źródło: PAP