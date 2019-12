Panele LED czy świetlówki LED – które rozwiązanie wybrać do biura?

Panel sufitowy LED – co to takiego?

Panele sufitowe LED to źródło światła, które coraz częściej wykorzystywane są do oświetlenia dużych powierzchni jak biura, sklepy wielkopowierzchniowe, hale produkcyjne czy magazyny. Największą zaletą paneli świetlnych LED jest to, że świecą one równomiernie całą swoją powierzchnią. Panele ledowe nie tylko generują światło o dużo lepszej barwie niż tradycyjne świetlówki fluorescencyjne. Są również dużo trwalsze i o wiele mniej awaryjne niż świetlówki starego typu, używane w przeszłości na powierzchniach biurowych.

Bardzo istotnym argumentem jest też dużo mniejsze zużycie energii przez źródła światła oparte na technologii LED. Wymieniając oświetlenie w biurze na panele oświetleniowe LED czy świetlówki ledowe, możemy liczyć na zmniejszenie zużycia energii nawet o połowę. 50% spadek zużywanego prądu przekłada się oczywiście na zdecydowanie mniejsze rachunki za energię elektryczną.

Dodatkową korzyścią płynącą ze stosowania źródeł światła w technologii LED jest przyjazna dla człowieka barwa światła. Światło generowane przez panele LED pozwala na stworzenie o wiele lepszych warunków do pracy niż zimne światło generowane przez świetlówki fluorescencyjne. To z kolei może się przekładać na produktywność osób, pracujących w biurze.

H2 Panele LED – czym się kierować przy wyborze?

Warto jeszcze wspomnieć, na co szczególnie zwrócić uwagę przy wyborze ledowych paneli sufitowych do biura. Kupując takie źródła światła, sprawdźmy przede wszystkim:

Skuteczność świetlną, czyli stosunek emitowanego światła do zużytej przy tym energii. Mówiąc wprost, im większa skuteczność świetlna, tym mniej paneli LED będziemy potrzebowali do oświetlenia danej powierzchni. Parametr ten wyrażony jest w lumenach na wat (lm/W). Za dobrej jakości źródła światła uważane są panele ledowe o skuteczności świetlnej około 100 lm/W.

Materiał służący jako warstwa odpowiedzialna za równomierne rozproszenie światła. Dłuższą żywotnością cechują się panele, w których zastosowano polimetakrylan metylu (PMMA), czyli pleksiglass. W tańszych panelach, w których barwa światła będzie ulegać nieco szybszej degradacji, stosuje się polistyren, oznaczany symbolem PS.

UGR czyli tzw. współczynnik olśnienia. Źródła światła o wysokim współczynniku UGR mogą stwarzać niekorzystne warunki do pracy. Do biura warto więc wybrać panele ledowe o współczynniku UGR mniejszym niż 20.

Świetlówki LED – alternatywa dla paneli

Zanim źródła światła oparte na technologii LED weszły do powszechnego użytku, większość dużych powierzchni komercyjnych oświetlana była za pomocą świetlówek fluorescencyjnych. Była to w zasadzie jedyna opcja pozwalająca na mniejsze koszty oświetlenia niż w przypadku żarówek. Wypełnione gazem świetlówki fluorescencyjne obarczone są jednak szeregiem wad. Generują światło o nie do końca korzystnej barwie, są bardzo awaryjne, a ich wydajność znacząco spada wraz z upływem czasu. Przy ich produkcji używa się szkodliwych dla środowiska materiałów, a zużyte świetlówki powinny być składowane w odpowiedni sposób.

Dużą zmianę na rynku świetlówek przyniosło pojawienie się tego rodzaju źródeł światła, bazujących na technologii LED. Technologia ta pozwoliła nie tylko na znaczące zmniejszenie poboru energii świetlówek, ale również na wyeliminowanie najbardziej awaryjnych elementów tego rodzaju oświetlenia. Świetlówki LED mają długą listę zalet, a do najważniejszych punktów należą:

Pobór energii nawet ok 50% niższy niż w przypadku klasycznych świetlówek.

Pełna moc praktycznie od momentu uruchomienia.

Niska awaryjność.

Długa żywotność.

Możliwość wyboru barwy światła (ciepła, zimna i neutralna).

– Zalety świetlówek LED sprawiają, że są one dobrą alternatywą dla paneli LED, jeśli chodzi o oświetlenie powierzchni biurowych czy handlowo–usługowych. Dobrej jakości barwa światła i niskie koszty użytkowania, to powód dla którego coraz więcej firm wymienia świetlówki starego typu na świetlówki LED – dodaje ekspert z firmy SwiatloLux.pl.

Sufitowe panele LED i świetlówki LED to aktualnie najlepsze rozwiązanie problemu oświetlenia dużych powierzchni komercyjnych. Niskie zużycie energii elektrycznej, mała awaryjność oraz dobrej jakości światło sprawiają, że na chwilę obecną te źródła światła nie mają sobie równych. Co więcej, koszt wymiany świetlówek starego typu na lampy LED, może się nie tylko szybko zwrócić, ale również przynieść spore oszczędności.

Fot. stock.adobe.com, autor: DigitalGenetics