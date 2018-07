Pancerny smartfon dla poszukiwaczy ekstremalnych wrażeń

Smartfony "pancerne" to urządzenia, które doskonale trafiają w potrzeby miłośników sportów ekstremalnych, żeglarzy, rowerzystów, myśliwych czy wędkarzy. Są zaprojektowane tak, aby być maksymalnie odporne na silne wstrząsy i uderzenia, wnikanie pyłu i kurzu, jak również wilgoć oraz zanurzenie w wodzie.

Właśnie wszedł na rynek nowy smartfon Doogee S50 o wysokim stopniu ochrony przed wpływem czynników zewnętrznych zgodnym z wymogami normy IP68. Smartfon wyposażono w dwa ośmiordzeniowy procesor Helio P23, 6 GB pamięci RAM oraz w zależności od wersji 64 lub 128 GB pamięci wbudowanej. Możemy ją rozszerzyć o kolejne 256 GB przy użyciu karty pamięci microSD. Do zalet telefonu zaliczyć nalezy także gniazdo Dual SIM oraz bardzo pojemną baterię - 5180 mAh. Doogee S50 dostępny jest w cenie 1299,99 zł za wersję z 64 GB lub 1499,99 zł za wersję z 128 GB pamięci wewnętrznej.

Najbardziej zaawansowanym w portfolio tego producenta smartfonem "pancernym" jest Doogee S60. Jego uzupełnieniem jest nieco słabsza wersja S60 Lite. Flagowa wersja urządzenia wyposażona jest w ośmiordzeniowy procesor Mediatek Helio P25 (4x2.5 GHz + 4x1.6 GHz), 6 GB pamięci RAM i 64 GB ROM, natomiast w wersji Lite jest to ośmiordzeniowy Mediatek MT6750T (4x1.5 GHz + 4x1.0 GHz), 4 GB i 32 GB pamięci ROM. Ilość miejsca na dane można zwiększyć o 128 GB dzięki karcie micro SD.

Spełniające normę IP68 obudowy modeli w serii S60 wykonane są z metalu a ich boczne krawędzie pokryte zostały gumą. Szkło pokrywające ekrany urządzeń to Corning Gorilla Glass 5. Na plecach smartfonów umieszczony został czytnik linii papilarnych. Zastosowane baterie charakteryzują się bardzo dużą pojemnością - 5580 mAh połączoną z funkcją szybkiego ładowania Quick Charge. Co ciekawe, producent zapewnił także możliwość ładowania bezprzewodowego. W każdym z urządzeń dostępne są dwa gniazda na karty SIM i moduł NFC. Warto również dodać, że zarówno Doogee S60 jak i S60 Lite pozwalają na prowadzenie rozmów w opartej o transmisję danych technologii Push to Talk umożliwiającej komunikację na zasadzie walkie-talkie. Model S60 możemy kupić za 1339 złotych natomiast S60 Lite za 1099,99 złotych.

Doogee S30 to najtańszy z dostępnych smartfonów z wytrzymałej Serii S. Obudowa smartfona wykonana została z kevlaru, a na jej boku umieszczony został czytnik linii papilarnych. Smartfon umożliwia korzystanie z dwóch kart SIM. Doogee S30 dostępny jest w kolorze złotym lub czarnym w sieci Media Expert w cenie 622 złotych.

Źródło: Doogee