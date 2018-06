Pamiętaj, że to Ty decydujesz o swoich danych!

Po pierwsze, od 25 maja każdy z nas ma prawo do bycia zapomnianym, czyli prawo do zażądania usunięcia wszystkich naszych danych osobowych z wszystkich miejsc, w których są przechowywane. Firmy, od których tego żądamy będą musiały zrobić to niezwłocznie (uwaga: będą mogły odmówić usunięcia, jeśli narażają się na przyszłe ewentualne roszczenia). Po drugie, to my jesteśmy jedynymi dysponentami naszych danych. - I tylko my możemy robić z tymi danymi co chcemy - mówi Jakub Płodzich.

Od wejścia w życie RODO żadna firma nie może handlować naszymi danymi, ani przekazywać ich innym przedsiębiorstwom bez podstawy prawnej. - Wszyscy zatem odczujemy RODO chociażby w dużo mniejszej liczbie telefonów, które marnują nasz czas - tłumaczy ekspert Ministerstwa Cyfryzacji.

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 swoim zastosowaniem obejmuje wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe i w praktyce większość procesów przetwarzania danych. Główny cel reformy to lepsza ochrona naszych danych, ale i uwrażliwienie na to, że dane osobowe powinny być dobrze zabezpieczone.

Źródło: Ministerstwa Cyfryzacji