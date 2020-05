Pakiet telewizji dla kinomana. Jakie kanały powinieneś mieć?

Odbiorcy telewizji kablowej i cyfrowej, w ramach standardowych pakietów telewizyjnych, mają dostęp do ograniczonej liczby kanałów krajowych oraz zagranicznych. W zależności od wykupionego abonamentu, mogą korzystać z od kilkudziesięciu do nawet blisko dwustu kanałów tematycznych: dla dzieci, rozrywkowych, muzycznych, informacyjnych czy edukacyjnych. Tańsze pakiety sprawdzają się u osób, które rzadko oglądają telewizję, ale chcą mieć stały dostęp do najnowszych informacji, programów kulturalnych czy filmowej klasyki. Droższe abonamenty są w stanie zadowolić bardziej wymagających użytkowników, ale prawdziwi kinomaniacy zwykle skazani są na przynajmniej jeden dodatkowy pakiet premium.

Pakiet HBO

W skład telewizji dla kinomana powinien wchodzić pakiet HBO GO, gwarantujący dostęp do takich kanałów jak: HBO, HBO2, HBO3, a także – opcjonalnie – Cinemax oraz Cinemax 2. Oferują one możliwość oglądania najbardziej kultowych filmów w historii, jak również znakomitych, bijących wszelkie rekordy popularności, seriali. Wśród tych ostatnich można znaleźć oryginalne produkcje stacji HBO (Gra o tron, Westworld, Wielkie Kłamstewka), a także inne chętnie oglądane pozycje, takie jak: Opowieści Podręcznej, Tabu, Rodzina Soprano czy Kompania Braci.

Odcinki najnowszych seriali emitowane są równo ze światową premierą lub ewentualnie tuż po niej; HBO natychmiast udostępnia je również za pośrednictwem serwisu streamingowego. Dzięki platformie internetowej serialomaniacy nie są zależni od ramówek telewizyjnych i mogą w dowolnym momencie obejrzeć odcinek wybranego serialu. W bibliotece serwisu HBO GO znajduje się także ponad 800 pozycji filmowych, wśród których są zarówno produkcje zaliczane do klasyki kina, jak i najnowsze filmy, które miały premierę raptem kilkanaście miesięcy temu.

Pakiet CANAL+

W pakiecie telewizji dla kinomaniaka nie powinno zabraknąć również kanałów stacji CANAL+. Można na nich oglądać nie tylko hity serialowe i filmowe, ale także autorskie programy, czy też relacje na żywo z Gali Oscarowej, Festiwalu Filmowego w Cannes oraz innych ważnych wydarzeń ze świata filmu. Warto przy tym podkreślić, że wszystkie kanały są udostępniane w jakości HD.

Oferta stacji wyróżnia się różnorodnością gatunkową, dostępnością polskich produkcji filmowych krótko po premierze, a także bogatą propozycją dla miłośników sportu. Jeśli chodzi o tę ostatnią, to można tu oglądać mecze takich rozgrywek sportowych jak: Premiere League, La liga, Bundesliga, Lotto Ekstraklasa, NBA, siatkarska Liga Mistrzów, czy żużlowe Grand Prix. Relacjonowane są również wielkoszlemowe turnieje golfowe, Rajdowe Mistrzostwa Świata WRC, czy zawody Pucharu Świata w Rugby.

Telewizja dla kinomana – gdzie znaleźć?

Miłośnicy filmów, seriali czy widowisk sportowych, by móc wybrać najlepszą dla siebie opcję, powinni zapoznać się z pełną ofertą kanałów poszczególnych dostawców telewizji – zarówno podstawową, jak i udostępnianą w ramach pakietów premium. Na uwagę zasługuje tutaj propozycja łódzkiej firmy TOYA, oferującej trzy różne podstawowe pakiety telewizyjne, spośród których najbogatszy zapewnia dostęp aż do 187 kanałów. Co ważne, operator daje również możliwość dokupienia obydwu wspomnianych pakietów premium: HBO GO oraz CANAL+.