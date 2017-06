Pakiet SMS, czyli bądź na bieżąco w czasie wakacji - poradnik przedsiębiorcy

Niestety praca na swoim, choć bardziej satysfakcjonująca, ma swoje ciemne strony. Jedną z nich jest konieczna ciągłego bycia na bieżąco i pod telefonem. Nieustanne trzymanie ręki na pulsie i kontrolowanie sytuacji to duży stres. Co robić, by w codziennych obowiązkach mieć czas na odpoczynek i wakacje z dala od miejskiego zgiełku? Świetnym rozwiązaniem jest wykupienie pakietu SMS.

Wakacje w głuszy? Oczywiście, ale w kontakcie!

Wakacje w głuszy to marzenie niejednego porządnie zapracowanego człowieka. Nic nie robi tak dobrze na skołatane nerwy jak cisza, spokój i odpoczynek z dala od miejskiego zgiełku. Zieleń koi oczy po kilkumiesięcznej intensywnej pracy przed komputerem. Zaszycie się w głębi podlaskiej czy mazurskiej wioski to prawdziwy rarytas, jednak co z komunikacją? Nie zawsze możemy sobie pozwolić na zupełne odcięcie się od cywilizacji. Wiedzą o tym doskonale prywatni przedsiębiorcy, którzy stale muszą kontrolować sytuację. Rozwiązaniem dla nich jest pakiet SMS (http://www.njumobile.pl/), który pozwoli na pozostanie w kontakcie z pracownikami lub klientami. Wyjeżdżając na wakacje warto pozostawić informację na stronie internetowej lub automatycznej sekretarce, że w najbliższym czasie komunikacja będzie nieco utrudniona, jednak zawsze można liczyć na krótką odpowiedź SMS-ową.

Delegowanie zadań przez telefon

Właściciel małej firmy nawet w czasie urlopu jest zmuszony do delegowania zadań, ponieważ w kilkuosobowych przedsiębiorstwach zazwyczaj trudno o zastępcę szefa. W takiej sytuacji świetnym rozwiązaniem jest organizowanie pracy właśnie poprzez SMS-y. Dobry zespół z pewnością przyjmie taki pomysł z entuzjazmem i pozwoli przełożonemu na chwilę wytchnienia. Warto ustalić z pracownikami sposoby raportowania pracy. Codzienna krótka wiadomość pozwoli dowiedzieć się, jak minął dzień i czy wszystkie zadania zostały wykonane bez większych problemów. W przypadku nieprawidłowości możliwa będzie szybka reakcja.

Informuj na bieżąco - wysyłaj SMS-y

Wysyłanie SMS-ów to nie tylko doskonały sposób na pozostanie w kontakcie z kontrahentami. To również pomysł na komunikację z bliskimi przez cały czas trwania urlopu. Wybierając odpowiedni pakiet SMS, możemy wysyłać nieograniczoną ilość wiadomość z dowolnego miejsca na świecie. Poza tym krótkie informacje pozwolą rodzinie być na bieżąco i nie martwić się.

Przesyłaj zdjęcia i pocztówki z urlopu

Dzięki pakietowi SMS możliwe będzie przesyłanie pozdrowień do bliskich. W niektórych konfiguracjach uda się również wysłać zdjęcie, co z pewnością ucieszy znajomych i rodzinę. Dzielenie się emocjami i informacjami na temat nowych, nieznanych dotychczas miejsc przyniesie wiele radości całej rodzinie. Dzięki kontaktowi z ważnymi dla nas osobami wakacje w głuszy będą tym bardziej niezapomniane. Warto dodać, że wysyłanie zdjęć z opisami to nowoczesna forma przesyłania pocztówek, na co często brakuje czasu podczas urlopu.

Pakiet SMS - możliwości

Na rynku znajdziemy wiele możliwości dotyczących wysyłania SMS-ów. Oferta dotyczy zarówno użytkowników indywidualnych, jak i firm. Warto wybrać najlepszą propozycję, ponieważ pozwoli na pozostawanie w kontakcie z pracownikami, przy niewielkich nakładach finansowych. Ponadto operatorzy przygotowali szereg propozycji, które mogą być wykorzystane nie tylko w kraju, ale również jego granicami. Dzięki specjalnym pakietom SMS komunikacja staje się jeszcze łatwiejsza, co doceni każdy, kto lubi (lub musi) być na bieżąco.

Zapisz ważne numery alarmowe i kontaktowe

Wybierając się na wakacje, warto zadbać nie tylko o pakiet SMS, ale także o zapisanie najważniejszych numerów alarmowych i kontaktowych. Pamiętajmy, by nie ograniczać się do uniwersalnego trzycyfrowego 112. Jeśli wyjeżdżamy poza granicę Polski, zapiszmy numery (i adresy) ambasad oraz konsulatów. Pamiętajmy również o sprawdzeniu lokalnych numerów alarmowych. Dzięki nim urlop będzie bezpieczny. Nie zapomnijmy także o zanotowaniu danych kontaktowych (numer telefonu, dokładny adres i wskazówki dotyczące dojazdu) do hotelu czy pensjonatu, w którym się zatrzymamy. Oszczędzimy sobie zdenerwowania podczas podróży.

Pozostanie w kontakcie z bliskimi i kontrahentami podczas urlopu to duży komfort psychiczny dla każdego przedsiębiorcy. Dzięki informacjom z firmy można być bowiem na bieżąco i mieć pewność, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. Poza tym kontakt esemesowy pozwoli na szybką reakcję w przypadku problemów pojawiających się w pracy. Zapewni to bezpieczeństwo zarówno szefowi, jak i pracowników. Krótko mówiąc: w czasie urlopu warto być w kontakcie.