Outsourcing - skuteczne rozwiązanie dla IT

Bolączki tradycyjnej rekrutacji

Branża IT obecnie stała się branżą wysoce specjalistyczną. Pracownicy IT mogą diametralnie różnić się zakresem swoich obowiązków, mimo że każdy z nich będzie podpadał pod tę samą branżową kategorię. Znalezienie pracownika idealnego poprzez rekrutację jest kosztowne, czasochłonne i nie daje pewności, że dany kandydat spełni oczekiwania w praktyce. Brak bowiem narzędzi, by sprawdzić to już na etapie rozmowy kwalifikacyjnej.

Podczas stosunkowo krótkiej chwili rozmowy trudno również ocenić stopień lojalności i profesjonalizmu kandydata. A poufność w branży IT ma wartość podwójną. Wielkie szkody przynieść może również nieumyślne narażenie na niebezpieczeństwo danych.

Wysoko wykwalifikowany pracownik jest na wagę złota. Kłopot zaczyna się w chwili, gdy pracownik taki sam wpada w kłopoty, np. zdrowotne, albo wyjeżdża na urlop. Gdy nie ma go kim zastąpić, pracę zespołu naraża się na opóźnienia – tych branża IT jednak nie lubi i nie może sobie na nie pozwolić.

Outsourcing – rozwiązanie idealne





Dlatego też outsourcing IT zdaje się być rozwiązaniem idealnym dla tej branży. Podczas zapotrzebowania na duży zespół specjalistów z dziedziny informatyki znacznie lepiej z punktu widzenia ekonomicznego jest zatrudnić firmy zewnętrzne do danego projektu, aniżeli według tradycyjnych metod rekrutacji.

Szeroki zakres działań w obszarze outsourcingu informatycznego oferuje Eskom.eu. Zapewnia jakość, jednocześnie zmniejszając wydatki na utrzymywanie infrastruktury IT. Gwarantuje także specjalistyczne usługi najlepszych inżynierów w swoich obszarach działań. Profesjonalny zespół HelpDesk zagwarantuje szybką reakcję na wynikłe problemy ze sprzętem lub oprogramowaniem. Będzie także cennym wsparciem działań podczas całego projektu. ServiceDesk będzie czuwać nad bazami danych zgłoszonych incydentów, co pozytywnie wpłynie na udoskonalenie usługi.

ESKOM zapewnia również bezpieczeństwo danych. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji jest procesem złożonym, ale niezbędnym, by zminimalizować ryzyko utraty lub kradzieży danych.

Outsourcing IT to także oszczędność na infrastrukturze IT. Hosting i usługi w chmurze to obecnie zdobywający coraz większą popularność standard. Wpływa na elastyczność i wydajność procesów, jednocześnie pozwalając obniżyć koszty działania.

Outsourcing (найм команди розробників) może przyspieszyć realizację określonego projektu. Eskom.eu pozwala tez minimalizować koszty, nie oszczędzając jednak na jakości. Czy zatem trzeba szukać dłużej bardziej efektywnego rozwiązania?