Otwarte rozwiązania szansą na rozwój polskiego biznesu

W tym roku konferencję Open Source Day gościł warszawski stadion Legii im. Józefa Piłsudskiego. Konferencję otworzył Dariusz Świąder, prezes Linux Polska. Jego zdaniem znaczenie technologii otwarto źródłowych dla światowej gospodarki, w tym dla Polski, jest dziś nie do przecenienia. Dzięki coraz bardziej powszechnemu stosowaniu rozwiązań open source nadrabiamy zaległości w informatyzacji naszego kraju, a także te związane z edukacją w tym obszarze, które wynikają, chociażby z naszych uwarunkowań historycznych. Od pewnego czasu obserwujemy, że coraz więcej firm odchodzi od wyboru rozwiązań komercyjnych, a tym samym od ograniczeń, które się z nimi wiążą. Z kolei otwartość i dostępność do tworzonych narzędzi i rozwiązań – czerpanie z wiedzy i know-how milionów specjalistów (co daje większe szanse na rozwój), to naczelne zasady filozofii i ruchu open source. Według eksperta, każdy, kto będzie starał się „zamknąć” i ograniczyć rozwiązania tworzone w tym duchu, spotka się z oporem społeczności twórców, jak i całego społeczeństwa, ponieważ w dzisiejszym świecie wszyscy jesteśmy beneficjentami open source.

Podczas konferencji Adam Wojtkowski, Regional General Manager CEE w Red Hat, zauważył, że blisko od dekady rozwiązania open source, jeżeli chodzi o powszechność zastosowania, znajdują się w mainstreamie. Co więcej, na świecie, a także i w Polsce, są motorem zmian, które zachodzą w przedsiębiorstwach, również w urzędach administracji centralnej czy samorządowej. Dziś możemy mówić o tym, że wkroczyliśmy w trzecią generację rozwoju otwartego oprogramowania. Specjalista zauważa, że rozwiązania otwarto źródłowe w dalszym ciągu utrzymują przewagę nad rozwiązaniami komercyjnymi.

Koszt zakupu i zastosowania dla przedsiębiorstw rozwiązań otwartych jest relatywnie niższy niż tych „tradycyjnych”. Podobnie jest ze wskaźnikiem innowacyjności – pozostaje on niższy dla narzędzi nie-opensourcowych. A jeżeli chodzi o elastyczność użytkowania, dopasowanie do narzędzi IT posiadanych już przez przedsiębiorstwo, technologia open source nie ma żadnej konkurencji.

Obecnie 15 mln deweloperów na całym świecie pracuje nad rozwiązaniami open source, a rozwijanych jest ok. milion produktów. Inne dane są mniej optymistyczne. Jak podaje GUS, w Polsce brakuje ok. 50 tys. deweloperów, ale według szacunków mówiących o realnym zapotrzebowaniu, liczba ta wynosi nawet 200 tys. W Hiszpanii brakuje aż 500 tys. programistów. Podobnie jest w Danii, która ma ambicje stać się kolejną Doliną Krzemową. Jest to o tyle problematyczna kwestia, że to deweloperzy oprogramowania nadają ton zmianom gospodarczym, to oni tworzą narzędzia, które pozwalają zawalczyć firmom o rynkową konkurencyjność. Także i w tym przypadku odpowiedzią może być open source.

Honorowy patronat nad konferencją Open Source Day 2019 objęły: Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

