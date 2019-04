Otwarta platforma produkcyjna jako element przemysłu 4.0

W trakcie trwania targów Hannover Messe, firmy Microsoft Corp. i BMW Group ogłosiły powołanie nowej inicjatywy umożliwiającej szybsze, wydajniejsze kosztowo innowacje w sektorze produkcyjnym. Firmy współpracują w ramach nowej inicjatywy napędzającej rozwój otwartego przemysłowego internetu rzeczy i wspierają powstawanie społeczności twórców przyszłych rozwiązań przemysłu 4.0.

Platforma OMP bazująca na platformie przemysłowego internetu rzeczy Microsoft Azure, ma zapewnić członkom takiej społeczności dostęp do architektury referencyjnej z komponentami typu open source opracowanymi na podstawie otwartych standardów przemysłowych i otwartego modelu danych. Poza ułatwieniem współpracy podejście na bazie platformy ma otwierać i standaryzować modele danych do tej pory przechowywanych we własnościowych systemach.

Korzystając z przemysłowych przypadków użycia i przykładowego kodu, członkowie społeczności i inni partnerzy będą mogli opracowywać własne usługi i rozwiązania, jednocześnie utrzymując kontrolę nad danymi. Dzięki OMP członkowie społeczności będą mieli większe możliwości wydobycia potencjału danych, przez co będą mogli tworzyć i integrować rozwiązania branżowe szybciej i bezpieczniej, a to z kolei pozwala na wnoszenie wkładu i uczenie się od innych organizacji.

Platforma OMP będzie zaprojektowana w odpowiedzi na powszechne wyzwania branżowe, w tym łączność urządzeń i integrację systemów w zakładach. Takie podejście pozwoli na wielokrotne wykorzystywanie rozwiązań oprogramowania przez producentów OEM, dostawców i innych partnerów, tym samym znacząco zmniejszając koszty implementacji. Na przykład standard w robotyce autonomicznych systemów transportowych na bazie ROS w produkcji i logistyce trafi do platformy OMP i będzie dostępny dla wszystkich. Platforma OMP będzie także kompatybilna z istniejącą architekturą referencyjną przemysłu 4.0, wykorzystując branżowy standard interoperacyjności OPC UA.

Platforma leżąca u podstawy społeczności będzie ewoluować w czasie wraz ze zmieniającymi się wymaganiami produkcyjnymi w celu ujęcia innowacji w obszarach takich jak analityka, sztuczna inteligencja i cyfrowe pętle informacyjne.

Obecnie tworzona jest szersza społeczność OMP, a rekrutacja dodatkowych partnerów trwa. Rada doradcza OMP ma wkrótce zostać powołana, a wstępnie obejmie czterech do sześciu partnerów. Do końca roku 2019 w wybranych środowiskach produkcyjnych dostępnych będzie co najmniej 15 przypadków użycia. Dwóch początkowych partnerów – Microsoft i BMW Group – zachęca innych producentów i dostawców, w tym firmy spoza branży motoryzacyjnej, do przyłączenia się do społeczności.

Źródło: BMW Group