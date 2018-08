Otoczeni przez smart szpiegów?

Prostota użytkowania urządzeń typu smart w połączeniu z złożonym zachowaniem ludzi może prowadzić do pewnego rodzaju koszmaru science fiction, przypominającego Black Mirror.

Niezawodny nadzór w Twoim domu

Nie jest tajemnicą, że są na świecie takie osoby, które z różnych powodów chciałyby posiadać maksymalną kontrolę nad swoim partnerem. W tym wypadku czujniki instalowane w inteligentnych domach stają się dla nich ”idealnym rozwiązaniem” i umożliwiają stronie kontrolującej ścisłą obserwację, w którym miejscu domu jej partner w danej chwili się znajduje i co robi. Jeśli wyjdzie z domu lub otworzy okno, druga osoba natychmiast się o tym dowie i będzie mogła przyjrzeć się sytuacji, dzięki kamerze internetowej. W połączeniu z (czasami legalnymi) aplikacjami kontrolującymi, zbyt zaborczy partner będzie miał możliwość ciągłej obserwacji poczynań nadmiernie “kochanej” osoby.

Zerwanie po rozstaniu

Niezależnie od tego, jak burzliwe jest rozstanie czy rozwód, konta dostępu do urządzeń w inteligentnym domu nie muszą stanowić spornego obszaru. Jednak niektóre z funkcji smart domu, mogą przyczynić się do rozwoju konfliktu, począwszy od włączania światła w środku nocy po wyłączenie klimatyzacji w okresie letnim. Jeśli były partner nadal ma dostęp do zautomatyzowanej infrastruktury domowej poprzez stronę internetową, może także śledzić minuta po minucie, czy ktoś jest w domu. Umożliwiają to alerty wysyłane z czujników. W przypadku korzystania z funkcji inteligentnego zamka, były partner może o dowolnej porze przyjść do domu. Za pośrednictwem kamer podłączonych do systemu ma możliwość podglądania, co dzieje się w domu. Jeśli chodzi o inteligentne zamki, istnieje możliwość zablokowania danej osobie dostępu do drzwi poprzez usunięcie jej numeru telefonu bądź tokenu z systemu. Może się zdarzyć i tak, że przeprogramowany zostanie czujnik w drzwiach i zamiast zapalenia się świateł w przedpokoju, domownik wchodząc, uruchomi alarm. Pole do nadużyć jest niemal nieograniczone.

Pozorna uciążliwość może przerodzić się w koszmar, a problem narasta, gdy byli partnerzy wciąż mieszkają w tym samym domu. Jeśli wychodząc rano do pracy, nie wiesz, czy twój klucz wciąż będzie działał, gdy wrócisz wieczorem, bądź, gdy w środku nocy we wszystkich pomieszczeniach będą zapalać się światła, na pewno na dłuższą metę odbije się to na Twoim zdrowiu.

Odetnij się i wycofaj

Rozstanie dwojga ludzi trzeba przeprowadzić także w sferze wirtualnej. Jeśli jeden z partnerów wyprowadza się, musisz mieć absolutną pewność, że nie będzie miał/miała dostępu do żadnych urządzeń wchodzących w skład smart domu. Dobrym pierwszym krokiem może być zmiana hasła dostępu do WiFi oraz zresetowanie wszystkich urządzeń do ustawień fabrycznych. W przypadku, gdy urządzenia są połączone z platformą w chmurze, pojawiają się dwie opcje: można zmienić hasło logowania do platformy lub stworzyć zupełnie nowe konto. Uwaga: jako że często wykorzystywane są urządzenia pochodzące od różnych dostawców, należy przeprowadzić taką operację dla wszystkich urządzeń w domu. Przykładem mogą być urządzenia podłączone do Apple Home Kit, Alexa lub Nest za pośrednictwem platformy dystrybutora.

Jeśli z kolei partnerzy współdzielą jedno konto, jeden z dostępów musi zostać zablokowany w taki sposób, by nie było możliwe odzyskanie dostępu do niego przy pomocy na przykład funkcji przypominania hasła oferowanej na wielu platformach. Taka sytuacja wymaga też wymyślenia nowych pytań do odzyskiwania hasła, ponieważ prawdopodobnie były partner zna odpowiedź na większość pytań wiążących się z twoją osobą (np. nazwisko panieńskie matki, imię zwierzaka).

Jak się bronić?

Poniżej kilka wskazówek:

Zresetuj wszystkie urządzenia wchodzące w skład system smart home. W tym celu z reguły należy przez kilka sekund przytrzymać przycisk znajdujący się na urządzeniu. Jeśli korzystasz z platform w chmurze, zmień hasło lub stwórz nowe konto. Jeśli ani pierwsza, ani druga opcja nie wchodzą w grę, usuń wszelkie urządzenia z domu. Gdy musisz działać natychmiast, rozwiązaniem jest odcięcie dopływu energii – wiele urządzeń działa na baterie i wyłączy się po ich wyjęciu.

Upewnij się, że żadne urządzenie nie umknęło Twojej uwadze:, czujniki ruchu, kamery, głośniki/alarmy, mikrofony, czujniki dymu/gazu/powodzi, włączniki świateł bądź połączone zamki w drzwiach. Bezpieczeństwo to podstawa - zarówno w świecie offline, jak i online.

Źródło: G DATA