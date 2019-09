Oszustwa na zbiórkę pieniędzy - przykre, ale realne zagrożenie

Wielu oszustów chce się bogacić na nieszczęściu innych ludzi. Gdy gdzieś na świecie dochodzi do tragicznego wydarzenia, przestępcy wykorzystują spam, phishing i sztuczki socjotechniczne, by nakłaniać ludzi dobrej woli do przelewania pieniędzy na pomoc ofiarom. Niestety w takich przypadkach środki trafiają bezpośrednio do kieszeni oszustów. Obsługa portali społecznościowych dokłada wszelkich starań, by eliminować takie oszukańcze działania, jednak niektóre z nich docierają do szerokiego grona odbiorców.

Eksperci z firmy Kaspersky zalecają wszystkim osobom, które chcą pomagać poszkodowanym, by dokładnie sprawdzali autentyczność każdej strony oferującej możliwość przekazywania datków. Aby odróżnić fałszywą stronę inicjatywy charytatywnej od legalnej, można się posłużyć następującymi poradami:

Sprawdź dane kont bankowych, serwisów płatniczych (takich jak PayPal), które są podane na stronie. Jeżeli szczegóły te są wykorzystywane także w innych miejscach — poza działalnością charytatywną lub fundacją — powinien to być dla Ciebie sygnał ostrzegawczy.

Sprawdź, czy zdjęcia na stronie fundacji/zbiórki pieniędzy lub na profilu społecznościowym nie zostały wykorzystane wcześniej w innych ogłoszeniach. Możesz w tym celu użyć funkcji wyszukiwania obrazem dostępnej w wyszukiwarce Google (kliknij ikonę aparatu fotograficznego w polu wyszukiwania i prześlij obrazek lub wklej odnośnik do niego).

Sprawdź, jak długo dana inicjatywa jest dostępna w mediach społecznościowych — jeżeli profil został utworzony niedawno, a posiada już tysiące subskrybentów, możesz mieć do czynienia z oszustem, który kupił lub w inny sposób wyłudził polubienia, by dodać wiarygodności swojej akcji.

Poszukaj dokumentacji lub innych materiałów, które mogą potwierdzić legalność danej inicjatywy. Z reguły organizacje i osoby, które rzeczywiście potrzebują pomocy, publikują historię choroby, dokumenty medyczne, dane rejestracyjne i inne materiały. Oszuści z kolei bazują wyłącznie na wzruszających opowieściach.

Sprawdź, czy osoby reprezentujące akcję charytatywną lub fundacje odpowiadają na pytania dotyczące swoich działań oraz czy nawiązują do oficjalnych dokumentów i stron poświadczających autentyczność ich działań.

Jeżeli nie masz pewności, że dana inicjatywa charytatywna jest autentyczna, nie publikuj informacji o niej na swoich profilach w mediach społecznościowych. Twoi znajomi mogą być mniej doświadczeni w kwestii oszustw internetowych.

Źródło: Kaspersky