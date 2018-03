Oszustwa finansowe online w 2017 r.

Ataki z kategorii phishingu finansowego, oparte o oszukańcze wiadomości e-mail, najczęściej mają prowadzić do uzyskania danych dostępowych do bankowości online i kont umożliwiających przelew środków. 53% ataków phishingowych przyjmuje właśnie tę formę, a więcej niż co drugi atak na całym świecie jest przeprowadzany w celu kradzieży pieniędzy ofiar.