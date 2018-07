Oszuści maile piszą i to przekraczając linię absurdu

Pierwsze miejsce według ekspertów zajął mail od rzekomego „pułkownika Ferrary”, który twierdził, że on i jego pluton pojmali talibańskiego kuriera przewożącego pieniądze. Mail stwierdza, że szkoda byłoby gdyby owe pieniądze skonfiskowała afgańska policja i lepiej będzie, jeśli my sami z nich skorzystamy. Następnie „pułkownik” prosi o nasze imię i nazwisko, adres i kod pocztowy. Co ciekawsze w mailu często pojawia się cyrylica!

Drugie miejsce to wygrana 650 milionów euro w loterii. Ten chwyt wydaje się być bardziej skuteczny. Kto nie marzy o takiej wygranej? Odebranie nagrody znów wiąże się z podaniem imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu i zajmowanego stanowiska.

Łukasz Nowatkowski z G DATA zauważa, że w takich wypadkach oszuści mogą na przykład łatwo zidentyfikować firmę, w której pracujemy. Należy mieć na uwadze to, że takie ataki nie muszą wcale dotyczyć naszej skromnej osoby, ale być może wycelowane właśnie w nasze miejsce pracy. Ponadto im bardziej nieprawdopodobna historia tym lepiej, ponieważ nasza reakcja może nie kończyć się śmiechem, ale twierdzeniem, że to zbyt nierealne, żeby zostało zmyślone i akceptacją warunków oszusta.

Trzecie miejsce to prawdziwa perełka. W mailu mamy historię nigeryjskiego astronauty, który przebywa w kosmosie od 1990 roku, czyli od upadku związku radzieckiego. Chciałby on bardzo wrócić do domu, ale nie ma oczywiście pieniędzy i liczy na naszą pomoc.

W takich przypadkach - przynajmniej według wspomnianego eksperta - może nas uratować jedynie zdrowy rozsądek. Jeśli nie znamy nadawcy wiadomość powinna zwyczajnie trafić do kosza.

Źródło: G DATA