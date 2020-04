Oszczędzanie danych w telefonie - jak zmniejszyć zużycie transferu?

1. Aktualizuj tylko przez Wi-Fi

Aktualizacje aplikacji i systemu są ważne i potrzebne: zwiększają bezpieczeństwo urządzenia i pozwalają użytkownikom korzystać z nowych funkcji, dlatego nie należy z nich rezygnować. Warto jednak pamiętać, że aktualizacja może pochłonąć nawet kilkaset megabajtów – jest to spory „wydatek”, w sytuacji gdy miesięcznie masz do dyspozycji tylko kilka GB. Z tego powodu, w ustawieniach telefonu warto zaznaczyć, by urządzenie pobierało aktualizacje tylko wtedy, gdy łączy się z siecią za pośrednictwem sieci Wi-Fi.

2. Włącz oszczędzanie danych w aplikacjach

Jeżeli do przeglądania internetu używasz popularnej aplikacji Chrome, możesz w prosty sposób zmniejszyć ilość zużywanych danych. W ustawieniach aplikacji, w sekcji „Zaawansowane”, znajdziesz opcję „Wersja uproszczona”. Po włączeniu tej funkcji strony internetowe, które odwiedzasz, przed wczytaniem zostają skompresowane, co przekłada się na mniejsze zużycie transferu. Funkcję oszczędzania danych oferują też inne popularne aplikacje. Tę opcję znajdziesz m.in. w ustawieniach konta na Instagramie – po jej włączeniu filmy nie będą pobierane automatycznie.

3. Oszczędzaj na streamingach

Serwisy streamingowe to niezwykle wygodne rozwiązanie, które pochłania niestety bardzo dużo danych. Najlepszym rozwiązaniem jest pobranie ulubionych płyt czy seriali w momencie, gdy telefon korzysta z sieci Wi-Fi, a następnie odtwarzanie ich w trybie off-line – taką opcję oferuje m.in. Spotify czy Netflix. W tych aplikacjach możesz także włączyć tryb oszczędzania danych. Aplikacja streamingowa zoptymalizuje jakość materiałów, tak, by zmniejszyć ich rozmiar, a co za tym idzie – zużycie danych.

4. Korzystaj z lekkich wersji aplikacji

Jeżeli jesteś użytkownikiem internetu na kartę, możesz rozważyć zainstalowanie na telefonie lżejszych wersji popularnych aplikacji – Facebook Lite czy Messenger Lite zostały okrojone z niektórych opcji, które oferują pełne wersje, jednak są w pełni funkcjonalne, a korzystając z nich, zużywasz mniej danych.

5. Ustal limit danych

W ustawieniach telefonu możesz precyzyjnie ustalić miesięczny limit danych. Telefon będzie informował Cię, gdy zbliżysz się do ustalonej granicy. Dzięki temu zachowasz pełną kontrolę nad zużyciem danych, nie przekroczysz przydzielonego przez operatora limitu i unikniesz dodatkowych kosztów.

6. Rozważ zmianę oferty

Jeżeli Twój operator nie oferuje Ci wystarczającej paczki danych, może najwyższy czas pomyśleć o zmianie? W Orange na kartę za każde doładowanie otrzymujesz bonusowe pakiety danych: https://doladowania.orange.pl/oferta/pakiety-internet-na-karte/.