Oszczędź czas i nerwy, do wakacji przygotuj się online

Chcesz załatwiać sprawy urzędowe online? W większości przypadków będzie ci potrzebny profil zaufany. To bezpłatne narzędzie, dzięki któremu możesz potwierdzać swoją tożsamość w internecie (służy jako twój elektroniczny podpis). Można nazwać go kluczem, który otwiera drogę do urzędów online.

Sprawdź, czy twój paszport jest gotowy

Dokument możesz odebrać w terminie 30 dni od złożenia wniosku, jednak zazwyczaj jest gotowy wcześniej. Dlatego warto sprawdzić online, czy można odebrać go z urzędu, który przyjmował wniosek. Co jest potrzebne? Potwierdzenie złożenia wniosku o paszport. Na potwierdzeniu znajdziesz numer twojej sprawy.

Zamów Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Planujesz wakacje, pracę lub naukę za granicą? Obawiasz się, czy w razie choroby lekarze uznają twoje ubezpieczenie zdrowotne? Teraz bez stania w kolejkach możesz zamówić kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) przez internet. To banalnie proste.

Sprawdź swoje punkty karne

Jesteś kierowcą? Przed wyjazdem w trasę warto sprawdzić, czy posiadasz na swoim koncie punkty karne. Nie trzeba wybierać się z tym do komisariatu policji, wystarczy dostęp do internetu i kilka kliknięć. Za pomocą usługi systemu CEPiK2.0 - uzyskasz dostęp do aktualnych danych z ewidencji kierowców.

Sprawdź autobus, którym jedziesz na wakacje

Chcesz sprawdzić, czy autokar, którym twoje dzieci pojadą na wycieczkę szkolną lub na wakacyjną wyprawę. Chcesz mieć pewność, że pojazd jest bezpieczny? Skorzystaj z usługi Bezpieczny Autobus. Dzięki niej uzyskasz bezpłatny dostęp do aktualnych danych z państwowego rejestru.

Usługa pozwala sprawdzić podstawowe informacje o wybranym autobusie lub autokarze. Na przykład: czy ma ważne obowiązkowe badanie techniczne, czy ma ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC, czy jest wyrejestrowany albo skradziony, jego dane techniczne - na przykład liczbę miejsc w autobusie, stany licznika z badań technicznych.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji