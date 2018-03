Oszczędności czy przyjemności? Kobiece finanse na co dzień

Kiedy spojrzymy na najnowszą listę wpływowych kobiet według Forbesa, okaże się, że szczyt zestawienia opanowały przedstawicielki świata polityki i finansów. O tym, że finansowe zagadnienia nie są obce także Polkom potwierdza raport „Dojrzałość finansowa Polaków”.

Jak sobie zaplanujesz, tak się wyśpisz

Polki niewątpliwie cenią wartości rodzinne. Dla 63 % z nich odpowiedzialność oznacza troskę o swoich bliskich. Jednocześnie 62% kobiet podkreśla, że za przejaw odpowiedzialności uważają także planowanie wydatków. To zadanie staje się coraz prostsze wraz z rozwojem technologii. Tradycjonalistki chwalą sobie tabelki zapisane w zeszycie, ale kobiety coraz częściej korzystają z arkuszy kalkulacyjnych czy przeznaczonych do tego celu aplikacji. Na rynku znajdziemy nie tylko narzędzia pozwalające gromadzić w jednym miejscu dane o rachunkach albo kategoryzować wydatki, ale nawet kalkulatory spalania paliwa czy gazetki promocyjne w wersji na telefon.

Choć świadomość co do konieczności planowania budżetu jest dość wysoka, mniej niż jedna trzecia badanych uważa, że zabezpieczenie finansowe na wypadek ciężkiej choroby czy z myślą o emeryturze to przejaw odpowiedzialności. Zarazem ponad połowa (59%) utrzymuje, że jest odpowiedzialna finansowo, ponieważ ich bieżące wydatki nie przekraczają pensji.

Na czarną godzinę

Zdaniem ekspertów, brak długów nie jest jeszcze przesłanką, by uznać swoją sytuację finansową za wystarczająco stabilną. Ponad jedna trzecia Polek przyznaje, że nie posiada jakichkolwiek oszczędności.

Choć odkładanie pieniędzy na przyszłość dzieci nie jest w Polsce jeszcze wystarczająco rozpowszechnione, pociesza fakt, że matki, które odkładają z myślą o przyszłości dzieci, zazwyczaj robią to już od momentu ich narodzin (63%). Ponadto, 42% matek, które dotąd nie oszczędzały na ten cel, deklaruje, że w ciągu najbliższego roku zaczną to robić. Jednak w wielu przypadkach rzeczywistość weryfikuje te zapewnienia. Jak podaje serwis IDoneThis, na podstawie danych użytkowników ich aplikacji, niemal połowa zapisanych tam zadań nie została nigdy zrealizowana. Jednocześnie blisko co piąta kobieta przyznaje, że nie myśli jeszcze o oszczędzaniu, a kolejne 12% woli wydać pieniądze na przyjemności niż odkładać je na koncie.

Dojrzałość kontra marzenia

Według powszechnej opinii młodzi ludzie często stają się bardziej dojrzali po narodzinach dziecka. Potwierdzają to badania Nationale-Nederlanden. O swojej dojrzałości znacznie częściej zapewniają matki niż bezdzietne kobiety – w pierwszej z grup odsetek deklaracji wyniósł aż 88%. Pozytywnie zaskakuje także fakt, że zdaniem badanych odpowiedzialność za bliskich nie jest równoznaczna z wyrzeczeniami. Niemal 90% kobiet popiera stwierdzenie, że można ją połączyć z realizacją swoich pasji oraz marzeń.

Ponad połowa Polek deklaruje, że zachęca swoje dzieci do oszczędzania, jednak tylko co trzecia rozmawia z nimi o finansach. Zarazem aż 82% Polek uważa, że o finansach warto rozmawiać z dziećmi od najmłodszych lat.

Źródło: Nationale-Nederlanden