Ostatnie chwile na nadsyłanie zgłoszeń do konkursu dla startupów

Tylko do 31 października 2018 r. trwa rekrutacja do 4. edycji Chivas Venture. To szansa dla środowiska polskich innowacyjnych przedsiębiorców na zbudowanie wizerunku poza krajem – w ubiegłym roku, do wsparcia polskiego startupu walczącego z problemem afazji, w globalnym głosowaniu konkursu włączyła się nawet Sharon Stone! Startupowcy będą walczyć o dofinansowanie z puli 1 miliona dolarów.