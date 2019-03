Ostatnia szansa na udział w konkursie PowerUp!

Udział w w konkursie mogą zgłosić startupy pracujące nad rozwiązaniami dla przemysłu z takich obszarów jak: energia, technologie czystego powietrza, mobilność, ciepłownictwo, cleantech oraz technologie smart. Organizator konkursu, postanowił dodatkowo podkreślić w tej edycji znaczenie tematu czystego powietrza, stanowiącego istotny element jego działalności. Po raz pierwszy w historii PowerUp! przyznana zostanie dodatkowa nagroda specjalna Clean Air Challenge Award, o którą ubiegać się mogą startupy, prezentujące produkty i usługi, przyczyniające się do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza.

Atrakcyjne nagrody pieniężne to jedynie część wyróżniania, na jakie mogą liczyć laureaci PowerUp! Dla rozwoju startupów równie cenne jest zaproszenie do prestiżowego akceleratora biznesu Highway® by InnoEnergy, który oprócz szansy na finansowanie sięgające 150 tys. euro oznacza także dostęp do międzynarodowej sieci partnerów biznesowych i unikatowego know-how.

Europejscy mentorzy biznesowi przygotują uczestników najpierw do zaplanowanych na marzec i kwiecień finałów krajowych, a następnie do finału głównego, który odbędzie się 21 maja w Krakowie podczas wydarzenia Impact’19.

Swoją kandydaturę do udziału w zeszłorocznej edycji PowerUp! zgłosiło niemal 300 startupów z 24 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, wśród których Polska okazała się rekordzistą – z naszego kraju pochodziło aż 38 zespołów. O podnoszącym się prestiżu konkursu świadczy fakt, iż rywalizujące drużyny to coraz częściej także małe i średnie przedsiębiorstwa, prezentujące gotowy prototyp, a nawet funkcjonujący produkt czy usługę.

Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się startupy, pracujące nad rozwiązaniami (produktami lub usługami), których maksymalny czas wejścia na rynek to 2 lata. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału jest również posiadanie zabezpieczonych praw autorskich oraz dedykowany projektowi zespół. Szczegółowe zasady uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są pod tym adresem.

Źródło: InnoEnergy