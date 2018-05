Ostatnia chwila na zgłoszenie startupu do Aulerów 2018 - konkursu na najlepsze polskie startupy

Co roku nagrodzone zostają przynajmniej 3 startupy, ale często pojawiają się także nagrody specjalne, np. za zasługi dla środowiska startupowego. Wręczono już łącznie 37 nagród z czego 5 to nagrody specjalne.

Jak się okazuje, Jury bardzo dobrze odrabia swoją pracę domową, gdyż tylko dwie firmy nagrodzone Aulerem nie dotrwały do 2018 roku, za to aż 6-ciu laureatów zdążyło już swoje firmy sprzedać. Wyróżnione nagrodą startupy, takie jak m.in. Brand24, Pixers, JakDojadę, Migam czy Showroom odnosiły także międzynarodowe sukcesy. Udział w konkursie pozwolił im także przyciągnąć uwagę inwestorów.

Laureatami specjalnych Aulerów byli do tej pory: Rafał Agnieszczak - przedsiębiorca, anioł biznesu, mentor; Maciej Jankowski - działacz środowiska startupowego w zachodniopomorskim; Migam - startup rozwijający technologie i usługi pomagające osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym; Akademia Leona Koźmińskiego - uczelnia wyższa skupiająca się silnie na szerzeniu wiedzy o przedsiębiorczości; Bartłomiej Gola - inwestor VC, działacz środowiska startupowego z Poznania.

Z okazji 10-tej edycji, Aulery mają także wsparcie promocyjne w mediach branżowych oraz środkach komunikacji w trzech dużych polskich aglomeracjach - Warszawie, Krakowie oraz Lublinie. Organizatorzy chcą, aby nagroda zaczęła być kojarzona także szerzej w społeczeństwie.

- ​Przez dziesięć lat udało nam się wypracować rozpoznawalność i uznanie dla marki Aulerów w środowisku startupowym. Nagradzamy spółki, które w kolejnych latach tworzą w Polsce i zagranicą miejsca pracy, powiększają Polskie PKB, a co najważniejsze dla nas stają się naszymi wizytówkami w świecie technologii. Nasz cel na kolejną dekadę, to zbudować rozpoznawalność Aulerów w Polsce, poza środowiskiem startupowym, aby poprzez to tłumaczyć czym startupy są i dla kogo jest to droga zawodowa - tłumaczy Artur Kurasiński, organizator Auli Polskiej i Aulerów. - Chcemy być przyczynkiem do współpracy między miastami i ich ekosystemami przedsiębiorców, bo w wielu miejscach w polsce powstają ciekawe firmy, które często są bardziej rozpoznawalne za granica niż w sowim kraju. My chcemy tych najlepszych wyszukiwać i nagradza.

Od 2016 roku szklaną statuetkę Aulera zastąpiły grafiki rysowane przez Michała Śledzińskiego, polskiego rysownika i twórcę komiksowego, znanego jako Śledziu. Każdy zwycięzca otrzymuje unikalnego Aulera, narysowanego ręcznie przez “Śledzia”, co dodatkowo zwiększa kolekcjonerską wartość nagrody.

Startupy można zgłaszać tylko do 20 maja! Ogłoszenie wyników 24 maja.

Szczegóły i zgłoszenia do Aulerów 2018 na stronie: