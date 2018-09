Osobiste roboty - asystenci w pracy, ale i towarzysze życia

Na rynek trafiają coraz bardziej wyrafinowane roboty. Pepper rozpoznaje ludzkie emocje i na nie reaguje. Kuri to domowy system nadzoru, bo słyszy i widzi, co się dzieje w domu. Zenbo z kolei może służyć jako towarzysz, a Jibo uczy się rozpoznawać twarze rodziny i przyjaciół, aby móc rozpocząć z nimi rozmowę, gdy wejdą do pokoju.Loomo to zaś mobilny robot-asystent. Jeśli nie jest używany do transportu, może wykonać polecenia głosowe i służyć jako pomocnika kółkach.

Richard van Santen z firmy Segway Europe, odpowiedzialnej za ten produkt, informuje, że w trakcie opracowywania są niektóre aplikacje i już teraz możemy sobie wyobrazić, że jeżeli chcemy zrobić zakupy w sklepie spożywczym, będziemy mogli umieścić zakupione produkty na robocie. Robot pójdzie za nami do supermarketu, a potem do domu, niosąc zakupy.

Czujniki RealSense, którymi dysponuje urządzenie pozwalają na analizę głębi, ułatwiając omijanie przeszkód. Robot ma zasięg 35 km, porusza się z maksymalną prędkością 18 km/h po różnych nawierzchniach.

Loomo rozniesie ulotki, a także posłuży jako pomoc domowa. Zostanie asystentem w szpitalach, domach opieki, hotelach, restauracjach i sklepach. Zastosowań wkrótce może być jeszcze więcej. Richard van Santen dodaje, że jest to robot open-source, oparty na systemie Android. Programiści mogą tworzyć nowe aplikacje na bieżąco, bez ograniczeń.

Produkt niebawem będzie dostępny dla użytkowników końcowych w przedsprzedaży.

Źródło: Newseria