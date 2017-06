Oracle: obiegowe przekonania o infrastrukturze chmurowej nie nadążają za rzeczywistością

Nowe badanie Oracle pokazało, że przedsiębiorstwa szybko przechodzą na infrastrukturę chmurową (IaaS), aby zwiększyć wydajność i innowacyjność. Mimo że obawy dotyczące bezpieczeństwa, złożoności i utraty kontroli wciąż stanowią przeszkody na drodze do wdrożenia chmury, to okazują się one przestarzałymi mitami, a sukces firm, które przeszły na rozwiązania IaaS, to najlepszy dowód na to, że w rzeczywistości wygląda to o wiele lepiej.