OPPO A73 debiutuje na polskim rynku. Tylko do 8 listopada dostępny jest w specjalnej limitowanej ofercie ze słuchawkami OPPO W11 w prezencie

Smartfon jest dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych: granatowym i białym. Urządzenie wyposażono w aparat tylny, składający się z czterech obiektywów. Model A73 łączy w sobie innowacyjne funkcje oszczędzania baterii z autorskim systemem szybkiego ładowania OPPO 30 W VOOC 4.0, całość zaś uzupełnia ogniwo 4015 mAh. Dzięki takiemu zestawowi rozwiązań osiągnięcie 100% energii zajmuje 56 min, zaś 72% w 30 min.

Jak zapewnia producent technologia ta jest zarazem wyjątkowo bezpieczna za sprawą zastosowanych systemów ochronnych zarówno na poziomie oprogramowania, jak i sprzętowym. Jeśli telefon zacznie się nagrzewać, proces ładowania automatycznie zostanie przerwany.

OPPO A73 ma również zaimplementowany tryb intensywnego oszczędzania energii, a także tryb nocnego czuwania. Tryb intensywnego oszczędzania energii pozwala na długie korzystanie z telefonu nawet gdy pozostało jedynie 5% energii. Po włączeniu opcji, smartfon może pozostać w trybie czuwania nawet do 17 godzin. Tryb nocnego czuwania dostosowuje się do zwyczajowej pory nocnego odpoczynku danej osoby, by maksymalnie zoptymalizować zużycie energii. W rezultacie OPPO A73 straci jej jedynie 2% w trakcie nawet ośmiogodzinnego działania.

Smartfon wyposażono w 6,44-calowy wyświetlacz z wcięciem w kształcie kropli wody o rozdzielczości (FHD) i ramkach o wymiarach 1,67 mm. Urządzeni oferuje współczynnik proporcji ekranu do korpusu na poziomie 90,7%. Niezależnie od tego czy ekran wyświetla treści w pełnym słońcu czy w środku nocy, OPPO A73 dopasuje ustawienia wyświetlania stosownie do panujących warunków. Inteligentny ekran A73 automatycznie dostosowuje jasność ekranu w dobrze oświetlonych warunkach, w celu zwiększenia widoczności, wykorzystując aktywowane zależnie od sytuacji tryby Sunlight Visibility Improvement (SVI) oraz High Brightness Mode (HBM).

Ponadto dzięki wsparciu sztucznej inteligencji, OPPO A73 uczy się naszych nawyków związanych z regulacją jasności zależnie od warunków oświetleniowych. Sprawia to, że po pewnym czasie użytkowania smartfon sam dostosuje poziom jasności bazując na przyzwyczajeniach użytkownika, bez konieczności ręcznych regulacji.

Tryb ekranowy Moonlight automatycznie zmienia jasność ekranu do najniższej wartości 2 nitów pomiędzy godzinami 21 a 7 rano, oraz do 10 nitów w pozostałym okresie, aby chronić wzrok użytkowników w warunkach bardzo słabego oświetlenia, zwłaszcza tuż przed położeniem się do snu. Ponadto tryb Moonlight w połączeniu z systemem ColorOS 7.2 wpiera w OPPO A73 Tryb Ciemny, który można dostosowywać zależnie od preferencji, zarówno w zakresie godzin aktywności jak i regulacji tonacji ekranu.

Smartfon posiada 4 GB RAM i 128 GB pamięci masowej. Dla użytkowników, którzy cenią sobie wydajność i szybkość, OPPO A73 jest zoptymalizowany pod kątem płynności gier i bezproblemowego odtwarzania wideo. Tryb Hyper Boost 2.1 pozwala na szybszą reakcję aplikacji i gier oraz bardziej płynne działanie całego systemu. Funkcja Przestrzeni Gier w OPPO A73 pozwala na bardziej wydajne i płynne uruchamianie gier w trzech trybach: rywalizacji, zrównoważonym i niskiego zużycia energii. Dzięki technologiom OPPO Ram+ Anti-lag oraz OF2FS, model A73 charakteryzuje się zoptymalizowana szybkością i wydajnością uzyskaną poprzez efektywne rozszerzenie dostępnej pamięci w systemie i zwiększenie wydajności pamięci masowej, jednocześnie zmniejszając opóźnienia towarzyszące regularnemu użytkowaniu systemu w dłuższym czasie. Platforma Qualcomm Snapdragon 662 oferuje mocny procesor, który jest dobrze zintegrowany z pozostałymi komponentami sprzętowymi.

W OPPO A73 zastosowano aparat główny 16MP z funkcją Upiększania AI 2.0 oraz tryb stabilizacji wideo, który wykorzystuje cyfrową stabilizację obrazu (EIS) do wyświetlania stabilnych i wyraźnych filmów w dynamicznych scenach.

OPPO A73 jest dostępny w Polsce od 26 października 2020 wyłącznie za pośrednictwem oficjalnej strefy marki OPPO na Allegro w cenie 1199 zł. Dodatkowo w pierwszych dwóch tygodniach (26.10-08.11), użytkownicy będą mogli skorzystać ze specjalnej premierowej oferty: do każdego zakupionego w tym czasie smartfonu OPPO A73, dodane będą gratis słuchawki bezprzewodowe OPPO W11.