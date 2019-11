Opóźniony lot? Skorzystaj z Asystenta lotu i dowiedz się jakie prawa Ci przysługują

W ubiegłym roku był opóźniony co piąty lot nad Europą, a ponad 50 tysięcy pasażerów musiało dodatkowo czekać na lotniskach co najmniej dwie godziny na swój samolot. Według prognoz ten trend będzie się w kolejnych latach nasilał z powodu szybko rosnącego ruchu lotniczego. Nie wszyscy pasażerowie wiedzą, co robić w takiej sytuacji i czego mogą oczekiwać od przewoźnika. Dostrzegła to jedna z firm ubezpieczeniowych, przygotowując przydatną i darmową usługę.