Opóźnił się lot? Bagaż jest uszkodzony? Przeczytaj, co robić w takich sytuacjach

Opóźnione lub odwołane loty i zaginione ewentualnie uszkodzone bagaże to najczęstsze problemy, jakie przytrafiają się nam w czasie podróży samolotem. Europejskie Centrum Konsumenckie zachęca do korzystania z przydatnych narzędzi, dzięki którym można dowiedzieć się za co przysługuje nam odszkodowanie i jak można egzekwować swoje prawa.