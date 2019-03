Opieka nad osobą starszą – jak przygotować się do tej pracy?

Opiekun osoby starszej – na czym polega ta praca?

Przede wszystkim powinniśmy rozpocząć zdobywanie informacji od zwrócenie uwagi na to, czym jest opieka w Niemczech. Otóż wraz z momentem przyjęcia pracy, otrzymujemy miejsce, gdzie będziemy mieszkać. Poza tym mamy zagwarantowane jedzenie. Zatem zarobione pieniądze możemy przeznaczyć na własne potrzeby. Jednak pamiętajmy o tym, że mamy też wiele ważnych obowiązków, które wiążą się z dużą odpowiedzialnością.

Najważniejsze obowiązki

Kontrolowanie osoby starszej w trakcie przyjmowania lekarstw;

Zadbanie o podstawowe czynności, jak np. jedzenie, higienę i spanie;

Pomaganie w ubraniu i wszystkich czynnościach, z którymi nie może sobie poradzić osoba starsza;

Kontakt z najbliższą rodziną naszego podopiecznego;

Rejestracja na wizyty lekarskie, a także zawożenie na nie, jeżeli mamy prawo jazdy;

Spędzanie czasu z seniorem, wspieranie go i rozmowa.

Jak znaleźć pracę opiekunki osób starszych za granicą?

Zwróćmy uwagę na to, że nie powinniśmy wysyłać CV w odpowiedzi na wszystkie ogłoszenia, jakie znajdziemy w Internecie. Przede wszystkim dlatego, że zazwyczaj wiąże się to z wyjazdem za granicę, dlatego konieczne jest to, żebyśmy zadbali o swoje bezpieczeństwo. Właśnie z tego powodu warto ufać agencjom, jak np. medipe.pl, które przeprowadzają rekrutację. Pamiętajmy też o tym, by sprawdzić, jakie kraje są szczególnie polecane w pracy jako opiekunka osób starszych. Niemcy w tym przypadku przodują, ze względu na różnorodne oferty oraz bliskość Polski.

Opieka nad osobami starszymi w Niemczech – co warto wiedzieć?

Wyjazd za granicę wiąże się z koniecznością dobrego przygotowania. Przede wszystkim powinniśmy zadbać o ważność wszystkich dokumentów. Bez względu na to, gdzie znajdzie się przyszła opiekunka osób starszych. Niemcy, Holandia czy Anglia wymagania zazwyczaj mają takie same, czyli aktualny dowód osobisty, numer polisy ubezpieczeniowej, umowę lub dokumenty, które dostaliśmy od firmy rekrutacyjnej.

Opieka, Niemcy, praca – jak sobie poradzić ze zmianami?

Bez wątpienia praca za granicą wiąże się nie tylko z nowymi obowiązkami i odpowiedzialnością, z jaką musi się zmierzyć każdy opiekun seniorów. Ważne jest też to, żeby przygotować się do zmiany miejsca zamieszkania. Dzięki temu praca, opieka, Niemcy nie będą stanowiły dla nas żadnej przeszkody, a my będziemy chętnie wybierali taką formę zarobku. Poza tym będziemy mogli rozwijać pasję związaną z podróżowaniem i odkrywaniem nowych terenów, a przy okazji nie będziemy wydawali pieniędzy na nocleg i jedzenie.