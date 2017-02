Operatorzy telekomunikacyjni wyciągają rękę do startupów

Pod koniec 2016 r. w Polsce zarejestrowanych było ok. 2,7 tys. startupów, z których większość zajmuje się tworzeniem oprogramowania dla firm (dane Startup Poland). Najwięcej powstałych aplikacji jest kierowanych do branży telekomunikacyjnej. Jednak polskie startupy również aktywnie starają się wdrażać światowe trendy IT, takie jak Internet Rzeczy czy Big Data, czyli przetwarzanie wielkiej ilości danych.

Obserwując ten nieustannie rozwijający się rynek, polscy giganci telko postanowili wyciągnąć rękę do startupów. W dniach 6-7 marca w Warszawie odbędzie się największa ogólnopolska konferencja dla branży telekomunikacyjnej PLNOG, podczas której reprezentanci m.in. Orange, T-Mobile oraz UPC odpowiedzą na pytania dotyczące tego jak poszukują oraz wspierają działalność startupów, dlaczego zdecydowali się wesprzeć innowacyjne projekty oraz na jakie korzyści liczą w tym zakresie.

- PLNOG-a organizujemy już od 9 lat, a w tym roku po raz pierwszy zdecydowaliśmy się sięgnąć po tematykę startupów w telekomunikacji. To z jednej strony efekt obserwacji i znajomości prężnie rozwijającego się rynku startupowego, a z drugiej – zapotrzebowania na innowacyjne rozwiązania ze strony korporacji telekomunikacyjnych. Chcemy stworzyć miejsce, gdzie te dwie strony dialogu spotkają się osobiście. Mamy nadzieję, że dzięki takim spotkaniom rozwój rynku telekomunikacyjnego w Polsce przyspieszy – mówi Jakub Kozioł, COO PROIDEA i PLNOG.

Giganci o innowacjach w startupach

Obecnie T-Mobile aktywnie prowadzi program akceleracyjny hub:raum WARP Sprints, który jest skierowany do startupów z całej Europy. Program daje zasoby, infrastrukturę i mentoring, co pozwala na rozwój produktu oraz szybsze wejście na europejskie rynki. Dotychczas we wcześniejszej wersji programu – WARP Accelerator – przeanalizowanych zostało 3 tys. projektów, z czego akceleracji poddanych zostało 58 startupów z 18 krajów. Wg T-Mobile współpraca dużych korporacji, zwłaszcza telekomunikacyjnych, ze startupami może być idealnym połączeniem. Najważniejsze jest tutaj obustronne zrozumienie – zarówno wzajemnych potrzeb, oczekiwań, jak i różnic dzielących obie strony. Bardzo ważne w korporacyjnej akceleracji jest przygotowanie samej korporacji do absorpcji innowacji i wyznaczanie obszarów, w których są one najbardziej poszukiwane. Zbliżająca się edycja WARP Sprints obejmie trzy obszary: smart city, transport i logistykę oraz omnichannel, które zostały wyselekcjonowane w pełnej zgodzie ze strategią T-Mobile.

- W hub:raum poszukujemy projektów, których telekom naprawdę potrzebuje i zgłasza gotowość do współpracy z zespołami z danego obszaru. Przed faktycznym rozpoczęciem akceleracji przygotowujemy także struktury wewnątrz korporacji, aby być gotowymi do absorpcji innowacji. Takie podejście jest korzystne zarówno dla T-Mobile, jak i dla współpracujących z nami startupów – mówi Jakub Probola, dyrektor zarządzający Hub:raum dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Równolegle do T-Mobile swój program prowadzi Orange – Orange Fab, który jest adresowany do małych i średnich firm, z którymi operator chce wspólnie rozwijać zaawansowane technologicznie rozwiązania.

- W Orange Polska już od 3 lat rozwijamy program akceleracyjny dla startupów, Orange Fab. W każdej edycji zapraszamy do współpracy 4 młodych przedsiębiorców z potencjałem rozwojowym, wybranych spośród wielu zgłaszających się do programu. Warto przy tym podkreślić, że nie jesteśmy funduszem kapitałowym, ale akceleratorem, co oznacza, że startupom dajemy nie rybę, a wędkę. Zapraszamy ich do firmy, oferujemy spektrum możliwości – dystrybucję, infrastrukturę, badana marketingowe, doświadczenie ekspertów. Zapraszamy na duże imprezy branżowe (m.in. Wolves Summit, czy Viva Tech w Paryżu), kontaktujemy z inwestorami - ale to w ich rękach pozostaje odpowiedzialność za produkt i zakres naszej współpracy. Te 3 lata intensywnych doświadczeń utwierdziły nas w przekonaniu, że takie podejście, choć bardziej wymagające, finalnie przynosi korzyści obu stronom - mówi Piotr Muszyński, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Transformacji Orange Polska.

UPC ze swoim programem Think Big z kolei chce dawać szanse przedsiębiorcom z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, którzy mogą skorzystać z globalnego doświadczenia i wiedzy ekspertów firmy, a w którym walczą również o wsparcie finansowe. Dotychczas w ich programie udział wzięło ponad 500 przedsiębiorców, a wśród projektów wyróżnionych znalazło się m.in. rozwiązanie z zakresu smart security: inteligentny system alarmowy dla mieszkań Elephant Door.

– Idea programu THINK BIG narodziła się 4 lata temu. Dla wielu startupów stał się on przepustką do globalnego rozwoju ich biznesu. Uczestnicy Think Big nie tylko nawiązują w trakcie jego trwania nowe kontakty, ale także przyciągają uwagę inwestorów i najważniejszych mediów śledzących biznesowe trendy. W tym roku postanowiliśmy wspierać innowacje, które są bliskie temu, co robimy i po raz pierwszy, oprócz nagrody pieniężnej, chcemy zaoferować współpracę z nami. Przyglądamy się zatem przede wszystkim rozwiązaniom wykorzystującym możliwości szybkiego internetu i bogactwo treści wideo, które sprawdzą się w obszarze B2B, a także usprawniającym obsługę klientów i budującym pozytywne relacji z nimi. Chcemy też przyczynić się do dalszego wzrostu gospodarki cyfrowej zarówno w Polsce, jak i w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej - komentuje Frans-Willem de Kloet, Prezes UPC Polska.

Jedno jest pewne: startupy to obecnie źródło innowacyjnych i przyszłościowych pomysłów, które operatorzy chcą wdrażać do swoich struktur.

Autor: Magdalena Urbańska, PROIDEA