Operatorzy kuszą klientów świątecznymi promocjami telefonów. Czy to rzeczywiście się opłaca?

Święta to dobra okazja, by zachęcić większą liczbę klientów do zakupu różnorodnych produktów czy usług. Firmy oferują wysokie obniżki cen, które nie raz tylko z pozoru są opłacalne. Dotyczy to również sieci komórkowych. Operatorzy wykorzystują hasło “świąteczna promocja” by przekonać klienta zakupu nowego smartfona. Zanim skorzystamy z takiej oferty, warto zapoznać się z pozostałymi propozycjami sprzedawcy.