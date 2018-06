Open innovation - startupy wpływają na rozwój firm o ugruntowanej pozycji

W przeszłości zdecydowana większość organizacji korzystała wyłącznie ze swoich pomysłów, swoich wyników badań i swoich ekspertów. Wszystko było starannie chronione i obwarowane jak forteca. Firmy nie ujawniały nad czym pracowały do momentu wypuszczenia produktu na rynek. Często kończyło się to rozczarowaniem autorów pomysłu, bo klienci nie kupowali produktów tak, jak pokazywały wcześniejsze wyliczenia.

Ponadto historia takich firm jak Kodak pokazuje, że jeśli firmy nie angażują się w tworzenie nowych produktów i usług lub po prostu udoskonalanie istniejących rozwiązań, w przyszłości upadną, i to bez względu na to, jak duże zyski osiągają obecnie.

Dzisiaj firmy chętnie czerpią ze współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Daje to szerszą perspektywę na poziomie technologicznym i biznesowym. Pozwala też zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim czas. Dzięki kooperacji nie muszą go tracić na budowanie nowych rozwiązań od podstaw.

Koncepcję otwartej innowacji od lat wykorzystuje się w codziennej pracy przy okazji tworzenia produktów i startupów dla korporacji. Dzięki współpracy z zewnętrznymi partnerami, korporacja może uzyskać dostęp do ekspertyzy, technologii lub doświadczeń, za które nie musi płacić w ramach swojego “payrollu”, a tylko w momencie, gdy potrzebuje nowego spojrzenia na problem, gdy chce się otworzyć na nowe możliwości, gdy jest gotowa do wdrożenia nowych technologii. Otwierając się na świat zewnętrzny korporacje zyskują, a nie tracą, jak tłumaczy Katarzyna Królak-Wyszyńska, CEO Innovatiki, ekspertka w obszarze odkrywania szans rynkowych i projektowania modeli biznesowych.

Jak wygląda trend open innovation w Polsce? Dla przykładu w kwietniu ruszył program Future Makers Challenge - akcelerator innowacji i projekt typu open innovation skierowany do licealistów i studentów. Do czerwca zespoły młodych innowatorów pracują nad konkretnymi rozwiązaniami wyzwań biznesowych, wskazanych przez znaczące na rynku polskim firmy. Korzystają one ze świeżego spojrzenia młodych ludzi, którzy nie są ograniczeni żadnymi korporacyjnymi procedurami, utrwalonymi schematami czy stereotypowym podejściem.

Źródło: Profeina