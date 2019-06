Online kupuje już zdecydowana większość Polaków. Na temat aktywności e-konsumentów powstał właśnie nowy raport.

Odsetek internautów kupujących online rośnie z roku na rok coraz bardziej dynamicznie. W 2019 jest to już 62% internautów – o 6 p.p. więcej niż jeszcze rok temu (56% w 2018, dwa lata temu było to 54%). Trochę wolniejszy wzrost zanotowały zakupy w sklepach zagranicznych – dziś kupuje tak 26% internautów – o 3. p.p. więcej niż rok temu (23% w 2018 r. i 16% w 2017 r.)

Trzy najczęściej wymieniane zalety e-zakupów, to według polskich internautów możliwość kupowania w każdym momencie, 24/7 (75%), brak konieczności jechania do sklepu (72%), oraz nieograniczony czas wyboru (68%).

E-zakupy coraz łatwiejsze i wygodniejsze

W porównaniu z ubiegłoroczną edycją badania, Polacy wskazują, że e-sklepy dają coraz większe możliwości wyboru produktów niż sklepy tradycyjne (51% vs. 46%), a zakupy online są także wygodniejsze niż zakupy stacjonarne (58% vs. 52%). Kupowanie przez internet oceniają także jako łatwiejsze (52% vs. 49%), a także tańsze (44% do 42%).

Coraz więcej kupujemy mobilnie, ale to wciąż laptop jest numerem jeden

Najpopularniejszym urządzeniem, który Polacy wykorzystują kupując online, wciąż jest laptop (74%), chociaż jest to tendencja spadkowa (w 2018 było to 82%). Coraz lepsze wyniki notuje sprzedaż przez kanały mobilne – na smartfonach kupuje już 61% osób (skok o 3 p.p. w porównaniu do 2018 r.), a na tabletach 27% (skok o 6 p.p. w porównaniu do 2018 r.).

Kupują nie tylko młodzi - seniorzy to już ¼ klientów sklepów online

Jeszcze w ubiegłym roku aż 64% Polaków kupujących online było osobami poniżej 34 roku życia. Dzisiaj grupę tę stanowi mniej niż połowa – tylko 42% (spadek aż o 22 p.p.). Znacząco wzrosło zainteresowanie internetowymi sklepami w grupach starszych. Osoby 50+ stanowią już ponad ¼ osób kupujących online (26% – wzrost o 14 p.p. w porównaniu do 2018 roku), a internauci 35-49 – prawie 1/3 (32% – wzrost o 7 p.p. w porównaniu do 2018 roku). E-zakupy niezmiennie pozostają domeną osób z przynajmniej średnim wykształceniem (72%) mieszkających w miastach do 200 tys. mieszkańców (45%).

Celem badania, którego wyniki zostały zaprezentowane w raporcie „E-commerce w Polsce 2019. Gemius dla e-Commerce Polska” było poznanie postaw, zwyczajów i motywacji związanych z kupowaniem online. Przedmiotem badania były m.in. zachowania zakupowe e-konsumentów, rozpoznawalność marek, czynniki, które zachęcają internautów do zakupów w sieci, ale też napotykane przez użytkowników problemy. Raport przygotowała firma Gemius we współpracy z Izbą Gospodarki Elektronicznej. Prezentowane w raporcie badanie zostało zrealizowane w formie ankiety elektronicznej z wykorzystaniem techniki CAWI (ang. computer-assisted web interview) na reprezentatywnej próbie ponad 1600 internautów, mających co najmniej 15 lat. Dane zbierano w drugiej połowie kwietnia 2019 roku. Pełną wersję raportu można pobrać pod następującym linkiem.

Źródło: Gemius