Omówienie Mobility Report Ericsson 2016

Ameryka Północna będzie liderem w przechodzeniu do sieci nowej generacji, w 2022 roku 25% wszystkich subskrypcji będą stanowić subskrypcje 5G. Rejon Azji i Pacyfiku będzie drugim najszybciej rozwijającym się regionem pod względem subskrypcji 5G, posiadając w 2022 roku 10% wszystkich subskrypcji 5G. W latach 2016 – 2022 prognozuje się trzykrotny przyrost subskrypcji w rejonie Azji/Pacyfiku, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Liczba subskrypcji według regionów (w bilionach)

Raport pokazuje, że wzrost na rozwiniętych rynkach wynika ze zwiększenia liczby urządzeń przypadających na jednego użytkownika. W regionach rozwijających się wynika on natomiast z lawiny nowych subskrypcji możliwej dzięki coraz korzystniejszym cenom smartfonów. Do 2022 roku liczba subskrypcji smartfonów może osiągnąć 6,8 miliarda, z czego ponad 95% subskrypcji będzie działać w sieciach WCDMA / HSPA, LTE i 5G.

Ruch danych w sieciach mobilnych w dalszym ciągu rośnie, napędzany zarówno przez wzrost liczby subskrypcji smartfonów jak i coraz większym ilościom danych przypadających na jedną subskrypcję. Pomiędzy 2016 a 2022 rokiem transfer danych przy użyciu smartfonów wzrośnie 10-krotnie. W 2022 roku miesięczny transfer danych na smartfona w Ameryce Północnej może osiągnąć 25 GB.

Transfer danych na pojedynczego smartfona (GB/miesiąc)

W 2019 roku LTE będzie dominującą technologią transferu mobilnego, a do końca 2022 liczba subskrypcji w technologii LTE osiągnie 4,6 biliona.

Subskrypcje mobilne według technologii (w bilionach)

Źródło: Ericsson Mobility Report 2016.

Największym tempem wzrostu spośród wszystkich badanych kategorii cechować będzie się transfer video (łącznie z plikami video osadzanymi w social mediach), który będzie rósł aż 50% rocznie do 2022 roku. Wzrost napędzany będzie głównie przez zmieniające się preferencje użytkowników dotyczące usług strumieniowego przesyłania treści wideo oraz rosnącą dominację treści wideo w Internecie, w tym wiadomości, reklam i mediów społecznościowych. Portale społecznościowe stanowić będą drugi co do wielkości, po plikach wideo, typ danych. Przewiduje się, że będzie on wzrastał rocznie o 39% przez następne sześć lat.

Przyrost transferu mobilnego według kategorii 2016-2022 (w%)

Źródło: Ericsson Mobility Report 2016.

Z części raportu dotyczącej Europy Środkowej i Wschodniej (czyli naszego regionu) wynika, że rynek telekomunikacyjny tej części Europy cechuje się dynamicznym rozwojem powodowanym wysokim przyrostem użycia smartfonów i aplikacji na te urządzenia.

Subskrypcje mobilne w Europie Środkowej i Wschodniej według urządzeń (w milionach)

Źródło: Ericsson Mobility Report 2016, Central and Eastern Europe.

Technologią dominująca w Europie Środkowej i Wschodniej w 2022 roku będzie LTE. Prognozuje się, że liczba subskrypcji w technologii LTE skokowo wzrośnie do 480 milionów do końca 2022 roku, co stanowić będzie około 70% wszystkich sybskrybcji.

Subskrypcje mobilne w Europie Środkowej i Wschodniej według technologii (w milionach)

Źródło: Ericsson Mobility Report 2016, Central and Eastern Europe.

Badania firmy Ericsson zebrane w raporcie Ericsson Mobility Report 2016 jasno wskazują, że w najbliższych latach czeka nas gwałtowny wzrost liczby urządzeń podłączonych do Internetu. Najnowsze prognozy przewidują, że już w 2018 r. liczba urządzeń IoT przewyższy liczbę telefonów komórkowych. Do kategorii IoT zaliczamy szeroki zakres urządzeń, takich jak: samochody z funkcją łączności z siecią (connected cars), maszyny budowlane, inteligentne liczniki, urządzenia pomiarowe i elektronika użytkowa. Przewiduje się, że do 2022 roku na całym świecie do sieci podłączonych będzie 29 bilionów podłączonych urządzeń, z czego około 18 bilionów to urządzenia Internetu Rzeczy.

Liczba urządzeń połączonych do sieci (w tym urządzenia IoT) – prognoza do roku 2022

Źródło: Ericsson Mobility Report 2016.

Technologia 5G połączy nowe typy urządzeń i pozwoli na nowe sposoby wykorzystania związane z Internetem Rzeczy. To przejście otworzy nowe branże i gałęzie gospodarki na transformację teleinformatyczną. Zmiany te pokazują kierunki, w których rozwijać się będzie gospodarka i światowy przemysł, niosąc za sobą szereg korzyści dla użytkowników. Wśród czynników, które mają wpływ na tak dynamiczny rozwój obszaru IoT należy wyróżnić rosnące oczekiwania klientów, dążenie do standaryzacji i optymalizacji procesów oraz coraz większą różnorodność możliwości wykorzystania urządzeń IoT.

Przełomowa technologia NB-IoT (ang. Narrow Band Interent of Things) umożliwia efektywny transfer danych między urządzeniami i czujnikami na dużych odległościach przy jednoczesnym zminimalizowaniu zużycia baterii. Razem z rozwojem sieci 5G pozwoli to na upowszechnienie komercyjnego wykorzystania urządzeń IoT.

Liderem w zakresie wprowadzania nowych urządzeń IoT będzie Europa Zachodnia – liczba urządzeń na tym rynku wzrośnie do roku 2021 o 400%. Gwałtowny wzrost spowodowany jest przede wszystkim potrzebą spełnienia wymagań regulacyjnych dotyczących m.in. inteligentnych liczników energii oraz rosnącym zapotrzebowaniem na auta podłączone do Internetu i wyposażone w system eCall (ogólnoeuropejski system szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych), który zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej ma być instalowany w autach od 2018 r.

Autor: dr Łukasz Kryśkiewicz, pracownik Ministerstwa Cyfryzacji

