"Omni-commerce. Kupuję wygodnie 2019"- najważniejsze wnioski z raportu

Najnowszy raport Izby Gospodarki Elektronicznej bierze pod lupę omni-commerce, czyli zakupy wielokanałowe. Publikacja została opracowana na podstawie badania przeprowadzonego przez Mobile Institute, zaś partnerstwo merytoryczne objęły Visa oraz Przelewy24.

Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej zauważa, że z tegorocznego badania i raportu wynika, że w sieci kupuje 57% internautów. To wzrost względem poprzedniego roku o 5 punktów. Tym samym osiągnęliśmy średnią europejską.

Lęk przed płatnością nie jest już hamulcem

W sieci najczęściej wybieraną formą płatności są szybkie przelewy, tak jak rok temu. Zaraz za nimi znalazł się Blik, którego popularność znacznie wzrosła w ciągu ostatnich dwóch lat. Natomiast jako trzecie uplasowały się standardowe płatności kartowe. Wydaje się, że internauci przekonują się do wybranej metody płatności i głównie z niej korzystają. W sklepach stacjonarnych konsumenci płacą gotówką (47%,tj. -20p.p. w stosunku do roku ubiegłego), następnie kartą płatniczą (29%) i zbliżeniowo (26%).Płatności typu Apple Pay czy Google Pay wykorzystuje co 10 badany. Tylko dla 29% badanych płatność gotówką jest najbardziej dogodną formą płatności.

Preferencje zakupowe cyfrowych konsumentów

W sieci kupuje 57% internautów, z czego co 4 częściej niż 5 razy w miesiącu. Przeważnie wybierają oni sklepy internetowe (46%) oraz platformy zakupowe (36%). Najpopularniejszymi e-kategoriami wśród cyfrowych konsumentów są moda, elektronika i wyposażenie domu. Ponadto, 54% internautów kupuje te same marki w wielu kanałach, np. sklepie stacjonarnym, sklepie internetowym czy sklepie mobilnym. Jest to wyższy wynik niż rok temu (43%).Dla więcej niż 70% internautów ważne jest, aby mogli kupować markę w różnych miejscach.

Źródło: e-izba