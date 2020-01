Okulary przeciwsłoneczne – rodzaje i zastosowanie

Okulary przeciwsłoneczne – gadżet dla każdego

To gadżet dla każdego, bez względu na wiek i płeć. Okulary przeciwsłoneczne będą doskonale pasować do stylizacji kobiety i urozmaicą również wizerunek mężczyzny. Oprawki dedykowane paniom są zazwyczaj delikatniejsze, bardziej ozdobne i różnorodne pod względem kolorystycznym. Nie oznacza to jednak, że panowie nie mogą eksperymentować z kolorami – klasyczna czerń to tylko jeden z możliwych wariantów. Męskie modele dostępne są w odcieniach takich jak: biały, złoty, czerwony czy żółty.

Praktyczne funkcje to kolejna zaleta uwielbianego dodatku do garderoby. Okulary przeciwsłoneczne dla sportowców idealnie dopasowują się do kształtu głowy i zwiększają komfort uprawiania wielu dyscyplin sportowych. Wśród modeli można znaleźć takie, które będą elementem codziennych stylizacji lub odpowiednim dodatkiem do eleganckich strojów.

Najpopularniejsze kształty okularów przeciwsłonecznych. Czym się charakteryzują?

Okulary przeciwsłoneczne dostępne są w różnych kształtach. Duży wybór sprawia, że bez problemu można dobrać oprawki, które dopasują się do kształtu twarzy i podkreślają walory urody. Wśród męskich i damskich okularów wyróżniamy następujące kategorie:

– ten klasyczny kształt wciąż jest wybierany przez wiele osób. Model będzie pasował do twarzy prostokątnej (szerokie oprawki będą prezentowały się najlepiej), owalnej lub okrągłej. okulary wayfarer – ich charakterystyczna cechą jest solidna oprawka oraz lekko wystające rogi w jej górnych częściach. Styliści przekonują, że ten uniwersalny wariant podkreśla wyjątkowość i elegancję. Okulary wayfarer to doskonała propozycja dla kobiet i mężczyzn w każdym wieku, którzy mają okrągłą lub owalną twarz.

Prada czy Ray-Ban? Najpopularniejsze marki okularów

Kształt i kolor to nie jedyne czynniki, które są brane pod uwagę przy wyborze okularów przeciwsłonecznych. Miłośnicy modnych szkieł i nietuzinkowych oprawek zwracają uwagę również na markę produktu, od której często zależy jakość i cena produktu. Wśród najpopularniejszych marek można znaleźć:

to specjalność tego producenta. W zależności od preferencji, można je nabyć w delikatnych lub solidnych oprawkach. Okulary Miu Miu – oryginalne oprawki i modele nawiązujące stylem do lat 60. ubiegłego stulecia? Wielbiciele stylu vintage z pewnością docenią te rozwiązania.

Nie tylko moda. Okulary przeciwsłoneczne to doskonała ochrona dla oczu

Okulary przeciwsłoneczne można nosić przez okrągły rok, jednak w sposób szczególny spełniają one swoje zadanie w słoneczne dni, kiedy promienie słoneczne są szczególnie silne. Promieniowanie UV zagraża nie tylko skórze, ale może mieć negatywny wpływ na oczy i wzrok – w delikatnej siatkówce oka znajdują się pigmenty absorbujące światło, które mogą zostać poważnie uszkodzone przez działanie tego promieniowania. Z tego względu warto zaopatrzyć się w okulary przeciwsłoneczne wyposażone w specjalny filtr, który blokuje dopływ promieni UV. Okulary z wbudowanym filtrem to chętnie wybierane rozwiązanie, które staje się standardem.

Co więcej, osoby mające problem ze wzrokiem, mogą zdecydować się na przyciemnione szkła korekcyjne, które nie tylko ochronią przed silnymi promieniami słonecznymi, ale także zapewnią oczekiwaną ostrość widzenia. Jest to rozwiązanie rekomendowane przez okulistów.

