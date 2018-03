Określ swój budżet i dowiedz się, na jakie rozwiązania IT cię stać

Dlaczego określenie budżetu już na etapie wysyłania zapytania ofertowego jest tak istotne i daje wymierne korzyści obu stronom? Nad każdą z ofert pracuje architekt rozwiązania. Stworzony przez niego materiał przekształca się w taki, który bezpośrednio adresuje pytania przyszłego zleceniodawcy. Uwzględnia się w nim testy, pomyłki i otoczkę formalną. Tak właśnie powstaje estymacja – żadnych automatycznych odpowiedzi. Tylko praca zespołu technicznego, który uznaje rozwiązania jakościowe nie budżetowe.

Spośród zapytań ofertowych zdecydowana większość pochodzi z niewiadomego źródła albo od osób pracujących w firmach, które z różnych powodów nie chcą się ujawniać, o wiele mniej zgłasza się małych firm, a skromna reszta to znane marki lub solidne przedsiębiorstwa.

Większość zapytań skupia się na prośbie o wycenę aplikacji, a czas przygotowania ofert jest różny. Wiele z nich pochłania więcej niż 8 godzin plus zapytania, które nie doczekały się oferty, bo mimo starań nie dało się ich stworzyć na podstawie zbyt skąpych informacji. Dla przykładu firma itCraft w sumie poświęciła na to około 4320 godzin pracy różnych ekspertów. W przeliczeniu to aż 540 dni roboczych. Ponad 60% umów firma ta zawarła z organizacjami, które w analizie przedsprzedażowej określiły ramy budżetowe.

Dlaczego to takie ważne? Bo pozwala wszystko wyliczyć i już podczas wstępnej rozmowy oszacować, ile maksymalnie warto zainwestować w dane rozwiązanie, by się opłacało. Niestety, pełne informacje i określenie możliwego budżetu przez potencjalnych klientów to wciąż rzadkość. A bez nich trudno trafić z ofertą zgodną z ich oczekiwaniami. Bywa też, że zamawiający - ambitnie lub nieświadomie - twierdzi, że budżet nie gra roli, by po poznaniu propozycji rozwiązania, na które poświęcono wiele czasu, energii i know-how, zwyczajnie zerwać kontakt. Dlatego rozmawiajmy o budżecie – dzięki temu dostawca będzie w stanie zaproponować odpowiednie podejście technologiczne, alternatywne rozwiązania (doradzi, jak zrobić to inaczej, z czego zrezygnować, a co uwypuklić, żeby mieszcząc się w kosztach utrzymać cel) lub odmówi, jeśli na podstawie doświadczenia uzna, że „się nie da”. Takie podejście oszczędza czas obu stronom i eliminuje z obiegu oferty nie mające szans realizacji.

Co zyskam, jeśli podam budżet?

Zwiększysz swoją wiarygodność jako potencjalnego klienta, przez co więcej firm odpowie na Twoje zapytanie profesjonalną ofertą.

Zaczniesz porównywać przez pryzmat jakości (co jest bardzo ważne), a nie ceny.

Od razu dowiesz się, czy realizacja pomysłu we wskazanym budżecie ma w ogóle sens. Dzięki temu unikniesz godzin spotkań, których efektem będą oferty w nietrafionym pułapie finansowym. Innymi słowy: oszczędzisz czas i szybciej podejmiesz decyzję, czy ruszać z realizacją. Tylko tyle i aż tyle.

Autor: Bartosz Pieślak, itCraft