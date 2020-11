Ogrzewanie na podczerwień - zalety i wady

Ogrzewanie - jakie istnieją możliwości?

Sposoby na ogrzewanie mieszkań, domów i budynków komercyjnych mogą być naprawdę różne. Odchodzi się już na szczęście od ogrzewania tradycyjnego i palenia węglem. Zmianie nastawienia i szukania alternatyw sprzyjają programy społeczne propagujące “zielone ciepło” i zmniejszające zanieczyszczenie środowiska. Coraz popularniejsze stają się zarazem nowoczesne metody ogrzewania jak np. ogrzewanie podczerwienią. Czym się ono charakteryzuje i czy warto zainteresować się tym sposobem ogrzewania - podpowiadamy.

Mata grzewcza na podczerwień czy panele na podczerwień - które rozwiązanie wybrać?

Wśród ogrzewania podczerwienią można wybierać wśród paneli i grzejników na podczerwień. W użyciu często są również maty grzewcze na podczerwień. Duże możliwości wyboru sposobów ogrzewania, które oparte są na podczerwieni, sprawia, że sposób ten zyskuje z roku na rok coraz więcej zwolenników. Czym jest ogrzewanie podczerwienią? To sposób wykorzystujący energię elektryczną, ale w dużo mniejszym stopniu niż w ogrzewaniu na prąd. Nie podgrzewa powietrza, wykorzystuje energię promieniowania podczerwonego, która jest najbardziej zbliżona do ciepła słonecznego. Zobacz, jakie są wady i zalety ogrzewania na podczerwień i podejmij świadomą decyzję.

Ogrzewanie infrared - zalety posiadania paneli grzewczych na podczerwień

Mata grzewcza na podczerwień, grzejniki czy panele na podczerwień to bardzo komfortowy sposób ogrzewania domu. Zalet ogrzewania IR jest sporo:

Oszczędność energii elektrycznej - to znana zaleta grzejników na podczerwień, nie wymaga więc większych objaśnień.

Równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu, dzięki temu, że promieniowanie podczerwone nie ogrzewa powietrza, a przedmioty. Nie dochodzi więc do zjawiska, które częste jest przy korzystaniu z tradycyjnych kaloryferów - ciepłe powietrze unosi się do góry, a u dołu pozostaje zimne. Przy ogrzewaniu podczerwienią ciepło odczuwane jest natychmiast, nie trzeba czekać, aż nagrzeje się całe pomieszczenie.

Ogrzewanie na podczerwień to ekologiczne rozwiązanie dzięki małemu zużyciu energii oraz brakowi odpadów spalania.

Komfort użytkowania grzejników i paneli na podczerwień to przyjemne odczuwanie temperatur, a także wyższa temperatura odczuwana niż rzeczywista.

Szeroki wybór urządzeń - od mat grzewczych po grzejniki na podczerwień.

Duża żywotność i wytrzymałość urządzeń do ogrzewania podczerwienią.

Walory estetyczne - panele grzewcze na podczerwień mogą przybierać różnorodne formy np. lustrzane panele grzewcze, co sprawia, że stają się elementem dekoracyjnym w pomieszczeniu.

Ogrzewanie podczerwienią - jakie ma wady?

Wśród wad ogrzewania na podczerwień wymienić można przede wszystkim jego wąskie zastosowanie. Nie chodzi tu co prawda o miejsca, gdzie można wykorzystać panele grzewcze IR - bo tych jest naprawdę sporo. Ogrzewanie tego typu nie może być wykorzystane np. do ogrzewania wody. Sprawia to, że osoby potrzebujące równocześnie metody na podgrzewanie wody muszą korzystać z dwóch rozwiązań.

Ogrzewanie na podczerwień będzie również droższe niż tradycyjne grzanie, a koszt zakupu grzejników na podczerwień może stanowić duży wydatek jednorazowy. Najlepsze efekty przyniesie zastosowanie podczerwieni do ogrzewania w budynkach o dobrej izolacji i szczelności. W przeciwnym wypadku koszty eksploatacji urządzeń grzewczych będą niewspółmierne do efektów. W przypadku starych i nieszczelnych domów polecamy pozostanie przy tradycyjnych sposobach, ewentualnie remont, który poprzedzi instalację ogrzewania IR.