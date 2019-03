Ogłoszono 20 finalistów globalnego etapu Chivas Venture

Dwadzieścia startupów społecznych zmierzy się w globalnej edycji konkursu Chivas Venture. Firmy, które zakwalifikowały się do finału, zajmują się najróżniejszymi kwestiami społecznymi, ekologicznymi i gospodarczymi – od aplikacji fitness, która przelicza spalone kalorie na jedzenie dla potrzebujących, poprzez opłacalne instalacje wodno-kanalizacyjne dla szkół na obszarach wiejskich, po ekologiczne tekstylia otrzymywane z produktów ubocznych przy wyrobie wina.

Wśród 20 finalistów znalazła się polska firma Syntoil, która – w ramach gospodarki obiegu zamkniętego – znalazła pomysł na ponowne wykorzystanie zużytych opon. Metoda ma zarówno zbawienny wpływ na środowisko, jak i jest opłacalna dla przemysłu gumiarskiego.

Martyna Sztaba, współwłaścicielka firmy Syntoil, stawia sobie za cel zmianę wczorajszych problemów na wyzwania, którym obecnie jesteśmy w stanie sprostać, znajdując na nie rozwiązania. Konkurs pokazuje jak duża jest skala tych problemów i jak wiele sektorów musi zostać naprawionych: rolnictwo, pszczoły, odpady organiczne, odpady gumowe. To co łączy wszystkich finalistów, to dążenie do zmieniania świata. Sztaba dodaje, że chęć pracowania w startupie, który jest zaangażowany społecznie pokazuje, jak ważną motywacją do pracy jest poczucie misji i sensu w tym co się robi. Kiedy twoja „idea” zaczyna zarabiać i widzisz, że to co robisz ma jakiś wymiar społeczny, to ciężko jest wrócić do pracy, którą się wykonuje „tylko dla pieniędzy”.

Finalistów ogłoszono po zakończeniu intensywnego programu szkoleniowego Accelerator, prowadzonego przez klub Conduit – nowy ośrodek w Londynie skupiający różnorodną grupę ludzi, którym zależy na zmianie społecznej. Trzydniowy program obejmował szereg warsztatów, które pomogły finalistom konkursu rozwinąć umiejętności i wiedzę w zakresie prowadzenia firmy.

Międzynarodowy finał konkursu odbędzie się w maju podczas TNW Conference – dwudniowego festiwalu technologii organizowanego w Amsterdamie. W tygodniu finałowym 20 przedsiębiorców zmierzy się w ćwierć- i półfinałach, z których wyłonionych zostanie pięciu głównych finalistów. Finałowa piątka zaprezentuje się przed międzynarodową widownią pasjonatów technologii, inwestorów i przedsiębiorców na festiwalu TNW Conference i powalczy o dofinansowanie z puli 1 mln dolarów.

Finalistami konkursu zostały firmy: Giving Streets, Project Agua, Robinetto, Cataki, Lam’on, Burn To Give, Ingredio, The Sustainable Group (Village in a box), Pocket Marche, Xilinat, Syntoil, SPEAK, KHULA, Human Link (Connected Medical), Save the Bees, Revive Eco, Copia, Vulcan Augmetics i Vegea.

Przed wielkim finałem o losie pierwszych 100 tys. dolarów z funduszu konkursowego zadecyduje publiczność, która będzie mogła zagłosować na swoich faworytów na tej stronie. Zwycięzca plebiscytu otrzyma 50 tys. dolarów, a pięciu kolejnym uczestnikom z najwyższą liczbą głosów otrzyma po 10 tys. dolarów. Wyniki zostaną ogłoszone na etapie globalnego finału w czwartek 9 maja.

