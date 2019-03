Oficjalnie wkroczyliśmy w epokę e-dowodów

Według danych Centralnego Ośrodka Informatyki do godz. 13 wnioski o nowy dowód złożyło 10 910 osób (9253 wniosków – w urzędach, 1657 wniosków – online).



Nad tym, aby w poniedziałek od północy wszyscy zainteresowani mogli skutecznie składać wniosek o nowy dowód osobisty, a później, by wszystko zadziałało także w urzędach – przez cały weekend pracowało kilkadziesiąt osób.

Jak go zdobyć?

WAŻNE: wymiana dowodów nie jest obowiązkowa. Wszyscy, których dokumenty są nadal ważne, nie muszą wnioskować o nowe, choć mogą. Za wymianę dowodu na e-dowód nic nie zapłacicie.



Wraz z e-dowodem pojawiły się e-usługi bezpośrednio z nim związane. Zmienił się nieco sam wniosek o wydanie dowodu osobistego. Uspokajamy: nadal jest intuicyjny, a wypełnienie go zajmuje kilka minut. To czego potrzebujemy to Profil Zaufany (sprawdź, jak go założyć) i zdjęcie spełniające odpowiednie wymogi. Uwaga: jeśli zdjęcie nie będzie spełniać tych wymagań, urzędnik odmówi Ci wydania dowodu. Dlatego sprawdź, jakie warunki powinno spełniać zdjęcie do dowodu.



Teraz wejdź na stronę www.obywatel.gov.pl i wybierz usługę „Uzyskaj dowód osobisty”.



Krok 1: Kliknij przycisk „Złóż wniosek”. Przeniesiesz się na stronę login.gov.pl.



Krok 2: Zaloguj się Profilem Zaufanym.



Krok 3: Wybierz powód ubiegania się o dowód (np. wymiana dowodu bez warstwy elektronicznej).



Krok 4: Wybierz dowolny urząd, w którym odbierzesz gotowy dowód.



Krok 5: Zaznacz, czy chcesz mieć podpis osobisty (to zaawansowany podpis elektroniczny umieszczony w e-dowodzie. W kontakcie z urzędem jest tak samo ważny jak podpis własnoręczny. Możesz go też używać do załatwiania innych spraw — z firmami lub osobami, jeśli zgodzą się na to obie strony. Ty jako jedna strona i inna osoba lub firma jako druga strona).



Krok 6: Dołącz zdjęcie.



Krok 7: Sprawdź, czy dane na wzorze dowodu są poprawne — znajdziesz je potem na oryginalnym dowodzie (imię lub imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę urodzenia, płeć).



Krok 8: Uzupełnij brakujące dane kontaktowe. Upewnij się, że we wniosku wpisałeś poprawny adres e-mail. To ważne – na ten adres otrzymasz numer wniosku wraz z nazwą urzędu, w którym odbierzesz dowód (patrz – krok 4).



Krok 9: Sprawdź i podpisz wniosek Profilem Zaufanym.



Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP i e-mail podany we wniosku.



Gotowe!

Dlaczego e-?

Wszyscy, którzy złożą wniosek 4 marca i później otrzymają e-dowód, czyli dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Zasadnicza różnica między nowym dowodem a starym jest taka, że e-dowód będzie także nośnikiem identyfikacji elektronicznej. Pozostałe funkcje pozostają bez zmian.



Warstwa elektroniczna e-dowodu to wbudowany, bezstykowy chip. Dzięki niej właściciel e-dowodu będzie mógł komunikować się elektronicznie z administracją publiczną. E-dowód będzie umożliwiał zalogowanie się do m.in. ePUAP, elektroniczne podpisywanie dokumentów oraz korzystanie z automatycznych bramek granicznych na lotniskach. Jedną z głównych zalet e-dowodu jest jego bezpieczeństwo. Wykorzystane w e-dowodzie zabezpieczenia mają m.in. uniemożliwić dostęp – bez wiedzy i zgody właściciela dokumentu – do zapisanych na nim danych.



Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji