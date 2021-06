Oferty dla juniorów w IT wciąż niedopasowane. Wymagania pracodawców są zbyt wysokie i brak informacji o wynagrodzeniu

Oferty niedopasowane względem doświadczenia

Z danych No Fluff Jobs wynika, że rynek IT obecnie stawia początkującym wyższe wymagania – tak uważa 67 proc. ankietowanych. Według nich najbardziej niedopasowane elementy do proponowanego stanowiska to przede wszystkim wymagane technologie (61 proc.) oraz zadania na stanowisku pracy (43 proc.). Najmniej, bo 31 proc. jako jeden z tych elementów wskazało widełki płacowe.

– Zapotrzebowanie na rozwiązania technologiczne, które zdecydowanie zwiększyło się podczas pandemii, sprawiło, że rynek jeszcze bardziej niż kiedyś potrzebuje wysoko wykwalifikowanych specjalistów – szczególnie IT. Stąd juniorom jest trudniej się przebić i znaleźć zatrudnienie – mówi Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.

Nie zarobki, a technologie mają największe znaczenie na początku drogi zawodowej w IT

No Fluff Jobs, portal z ofertami pracy dla branży IT, postanowił sprawdzić, co ma największe znaczenie w ogłoszeniach – zarówno dla tych osób, które dopiero poszukują swojej pierwszej pracy w IT oraz tych, mających w niej już pierwsze zawodowe doświadczenia. Okazuje się, że dla pierwszej grupy nie są to widełki wynagrodzeń, a wymagane technologie – wskazało na nie 86 proc. respondentów. Na kolejnych pozycjach znalazły się kwestie takie jak lokalizacja miejsca pracy (72 proc.) oraz zadania na oferowanym stanowisku (71 proc.). Widełki wynagrodzeń zostały wskazane przez nieco ponad 60 proc. i znalazły się dopiero na czwartej pozycji.

W przypadku grupy drugiej, tych bardziej doświadczonych, najważniejsze okazały się być widełki (84 proc.). Dwa procent mniej (82 proc.) wskazało na wymagane technologie, a na miejscu trzecim znalazły się zadania na oferowanym stanowisku (71 proc.). Ich oczekiwania nie zawsze pokrywają się z rzeczywistością – według badanych 62 proc. pracodawców nie umieszcza w ogłoszeniach informacji o wynagrodzeniu, a 41 proc. - zadań przypisanych do stanowiska. Jeśli chodzi o technologie, ich zdaniem brakuje ich w ponad jednej czwartej ogłoszeń.

Jak juniorzy wspominają rekrutacje, w których wzięli udział? Z jaką formą sprawdzania wiedzy i umiejętności się spotkali? Którą uważają za najefektywniejszą, a którą woleliby wyeliminować? Jakie są najczęstsze błędy rekruterów? Odpowiedzi na te i więcej pytań znajdą się w pełnej wersji raportu „Junior Candidate Experience 2021”, który ukaże się już w czerwcu.

Wyniki badania opracowane zostały na próbie 1203 uczestników (początkujących w branży IT) na podstawie kwestionariusza online (CAWI).