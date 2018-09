Odzyskiwanie pieniędzy przelanych na błędny numer rachunku teraz łatwiejsze

Wejście w życie ustawy jest następstwem implementacji unijnych przepisów. W dalszym ciągu jedynym istotnym parametrem do wysłania przelewu jest numer rachunku bankowego, który jest weryfikowany poprzez sprawdzenie jego sumy kontrolnej. Warto podkreślić, że żaden bank w Polsce nie weryfikuje odbiorcy czy tytułu przelewu. Tak było przed 2011 rokiem, ale po wprowadzeniu dyrektywy unijnej, polskie banki musiały zmienić swoją praktykę.

Problem z odzyskiwaniem źle przelanych środków polegał dotychczas przede wszystkim na tym, że z uwagi na tajemnicę bankową autor przelewu nie mógł uzyskać informacji od banku, kto jest właścicielem numeru rachunku, na który trafiły pieniądze. Z powodu niemożności udostępnienia danych osobowych adresata przelewu, skuteczne dochodzenie spraw było bardzo utrudnione.

Jak można odzyskać pieniądze po wprowadzeniu nowych przepisów? W przypadku błędnie wysłanego przelewu należy zawiadomić bank o zaistniałym zdarzeniu. Zgodnie z nową ustawą ma on 3 dni na to, by poinformować adresata przelewu o zaistniałej sytuacji. Sam adresat z kolei ma 30 dni na to, by zwrócić niesłusznie otrzymane środki na specjalnie w tym celu wyznaczony przez bank rachunek techniczny. Po otrzymaniu przez bank pieniędzy przekazuje on je autorowi przelewu – dzięki takiej procedurze właściciel rachunku, na który zostały omyłkowo przelane środki, zachowa swoją anonimowość.

Główną zmianą w obowiązującym prawie jest udostępnienie autorowi przelewu przez bank danych osobowych beneficjenta niesłusznie otrzymanych pieniędzy. Są one jednak przekazywane dopiero w przypadku braku zwrotu środków po upłynięciu terminu 30 dni od poinformowania adresata przelewu o zaistniałej sytuacji. Nowa ustawa narzuca ten obowiązek zarówno bankom jak i SKOK-om.

Podsumowując, pomimo tego, że ustawodawca dostosował prawo do unijnej dyrektywy i zwiększył w ten sposób poziom bezpieczeństwa dla uczestników systemu bankowego, to jednak dalej najważniejsze jest sprawdzanie rzetelności wpisywanych cyfr numeru rachunku bankowego. Pomimo dostępnych narzędzi, skrupulatność w finansach na pewno pomoże w uniknięciu niemiłych sytuacji.

Autor: Jan Karczewski, ekspert Michael / Ström Dom Maklerski S.A.